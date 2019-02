Tenorul Alessandro Safina și-a cumpărat casă la București

Alessandro Safina a devenit cunoscut în România mai ales datorită apariției în producția braziliană „Clona” și a single-ului „Luna”, inclus pe coloana sonoră a serialului. Tenorul a colaborat cu numeroși artiști internaționali, printre care Elton John, Carlos Santana, Rod Stewart, Miriam Stockley, Sarah Brightman, Jose Carreras sau Mario Frangoulis, concertând cu casa închisă pe cele mai importante scene ale lumii. Zilele acestea, cântă din nou în România, special pentru îndrăgostiți, iar înaintea e recitalurilor de la Cluj și București (mâine, 14 februarie și duminică, 17), și-a făcut timp să ne răspundă la câteva întrebări legate de țara lui de adopție și publicul de aici.

Libertatea: Ești deja de-al casei în România. Ai început să ne înveți limba?

Alessandro Safina: Teoretic, italiana și româna se aseamănă. Practic, e mai greu. Cel puțin partea slavă îmi dă bătăi de cap și de pronunție. Familia și prietenii îmi vorbesc în italiană și oarecum mi-au creat o zonă de confort. Câteva cuvinte tot știu: „Te iubesc”, „Mulțumesc frumos”, „Sănătate”, „Bine”, „Gata”. Cât despre de-al casei… chiar sunt! Am cumpărat o casă, locuiesc aici de ceva timp.

Cum te-a cucerit publicul din România?

De fiecare dată am fost primit cu căldură și apreciere. A contat și contează mult pentru mine. De fiecare dată, emoția și bucuria cresc în egală măsură.

Ai făcut cunoștință cu mulți artiști de la noi. Cu cine ai vedea un proiect?

Îmi plac abordările care se nasc natural, din plăcere, prietenie. Nu am un plan în acest sens, dar printre artiștii pe care îi admir se numără Andra și Feli Donose. Pot spune și că m-am trezit fredonând deseori prin casă melodia Vals' a lui Smiley. Îmi place mult.

A vrut să se facă arhitect

Ai colaborat mult și cu artiști internaționali. Care este cea mai frumoasă și cea mai amuzantă amintire pe care o ai cu ei?

Cea mai frumoasă a fost colaborarea cu Elton John. Din simplu fapt că s-a născut, cum spuneam mai devreme, din prietenie și admirație. În plus, ne-a adus împreună și o cauză caritabilă. Acest aspect a creat și mai multă emoție și, de asemenea, a avut și rezultate pe măsură. Elton, un titan al muzicii, prezența lui David Beckham în videoclip, melodia a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului „Moulin Rouge” și interpretată de Ewan McGregor… Toate acestea sunt niște amintiri frumoase. Cât despre o întâmplare amuzantă, a fost aceea când eram în turneu în Rusia și o televiziune destul de importantă mi-a propus să cânt un duet în limba rusă. Fiind din scurt și fiind deja implicat în alte proiecte, am acceptat cu condiția să fiu sigur 100% că voi avea un teleprompter cu versurile. Când am intrat în direct, am realizat că acel teleprompter nu funcționează. Se citea disperarea pe fața mea. Aveam microfonul lipit de buze și citeam versurile de pe buzele artistei cu care cântam în duet. Atunci a fost tragic, acum e amuzant.

Chiar dacă faci muzică de când te știi, au fost momente când ai vrut să urmezi și o altă carieră?

Sunt pasionat de arhitectură, de design. Am și studiat puțin în domeniu, dar am renunțat pentru o pasiune mai mare: muzica.

