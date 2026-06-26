„Aș face orice, în momentul ăsta, absolut orice pentru câțiva oameni pe care niciodată nu i-am ținut în sertarul cu secrete. Unul dintre ei este Mircea Badea, și comentariile cred că sunt deja redundante.

Ilinca Vandici, Andrei Bănuță sunt oameni pentru care m-aș duce pe jos până la Buzău în șosete, pentru că merită și pentru că știu ce gândesc și de ce. Și m-au învățat multe lucruri. Le sunt datoare cu loialitatea mea mult timp de acum încolo.

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Există, fără îndoială, prietenie în showbiz. Câte lucruri știm noi unii despre alții v-ar albi părul în cap. Dar nimeni nu le rostește. Mai zici câte una superficială, așa, ca să aibă ceilalți senzația că ai zis ceva. Dar asta nu înseamnă că adevăratele secrete au fost dezvăluite vreodată”, a declarat Teo Trandafir pentru revista VIVA!

Însă, cel mai important om pentru Teo Trandafir rămâne prietenul și colegul Mircea Badea, cel alături de care a lucrat în televiziune ani de zile și pentru care ar face orice. Vedeta spune că întotdeauna s-a bazat pe Mircea Badea și explică și de ce.

„Eu cu Mircea, așa cum suntem noi, și sunt puțini oameni despre care pot spune asta, mergem până la capătul Pământului. Ne leagă niște lucruri care nu se pot reproduce și nu se pot falsifica. Nu poți să te prefaci că faci ce facem noi.

Am îndurat unul de la celălalt și fiecare de la viață niște tragedii pe care le-am traversat împreună, iar asta nu trece. Dacă eu îl chem acum pe Mircea, fără să îi spun de ce, el va veni pentru că va crede că sunt în primejdie și de aceea îl chem. Nu a dorit niciodată să mă știe în primejdie”, a mai spus Teo pentru sursa citată.