Cum a încercat șoferul să păcălească poliția

Bărbatul nu a pus pur și simplu un obiect pe scaunul din dreapta. El a încercat să facă manechinul să pară cât mai convingător. Falsul pasager fusese îmbrăcat cu un hanorac albastru cu glugă și purta o pălărie. De la distanță, silueta putea părea un om așezat pe scaunul pasagerului.

Totuși, polițiștii au fost intrigați de silueta fără față și au oprit mașina. Poliția rutieră din Hayward a tratat episodul cu umor și a transmis, într-un mesaj publicat marți pe rețelele de socializare, că utilizatorii acestor benzi „trebuie să fie persoane reale, nu proiectul tău de lucru manual”.

De ce există benzile HOV în California

California are de ani buni benzi speciale pentru mașinile cu mai mulți pasageri. Acestea sunt folosite mai ales în zonele foarte aglomerate, cum sunt San Francisco Bay Area și Los Angeles, unde ambuteiajele sunt frecvente și pot dura mult timp.

Benzile sunt marcate cu sigla HOV, prescurtare de la „High-Occupancy Vehicle”, adică vehicul cu mai mulți ocupanți. Ele sunt amplasate, de obicei, în partea stângă a autostrăzilor, lângă benzile rapide. Scopul lor este să încurajeze oamenii să circule împreună în aceeași mașină, pentru a reduce numărul de vehicule de pe drum, blocajele din trafic și poluarea.

Amenda poate ajunge la 490 de dolari

Regulile sunt încălcate des de șoferi care circulă singuri, dar vor să evite traficul de pe benzile obișnuite. Potrivit Caltrans, instituția care administrează autostrăzile din California, cei prinși că folosesc ilegal benzile HOV riscă o amendă de 490 de dolari.

În acest caz, șoferul a încercat să evite tocmai această regulă, dar manechinul fără chip de pe scaunul din dreapta a atras atenția polițiștilor mai mult decât l-a ajutat.