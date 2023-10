„Nu e o tragedie. E o perioadă, ca-n viața fiecăruia. Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Cred că lucrurile se așază în felul lor natural, așa cum am sperat întoteauna. E foarte posibil să fie vorba doar de o pauză”, a spus Teo pentru Cancan, despre cum a primit vestea plecării de la Kanal D.

„E fabulos. Suntem de la 16 la 19. Eu și cu Mihai ne înțelegem absolut fantastic. Pentru noi e esențial. Că ne simțim din priviri, că știm exact cum să facem ca să nu vorbim unul peste celălalt. Ne place amândurora foarte mult ceea e facem”, a spus Teo Trandafir despre revenirea la radio.

Întrebată dacă i-a fost teamă de ceva anume, Teo a răspuns sincer. „Eu fac parte dintre pionierii radioului independent. Am avut așa un moment de panică. Mihai e atât de bun, deși are doar 24 de ani. Mi-a fost teamă că nu o să mă ridic la nivelul lui. Dar cu delicatețea lui, cu un pic de străduință, reușim. Și chiar ne gândeam aseară, după ce am ieșit, că devenim din ce în ce mai armonioși”

„De-a lungul vieții mele în cei 32 de ani, da, am avut. În TV am intrat cu experiența radioului. Un om de televiziune care nu a făcut radio a pierdut foarte mult, după părerea mea. Ca fluență. Pe mine m-a ajutat enorm. Și toți oamenii de TV, pe care-i știu eu, care au avut lucruri de spus de-a lungul timpului, au început la radio”, a mai adăugat Teo Trandafir despre revenirea în radio.