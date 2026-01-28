Actrița americană Teyana Taylor, în vârstă de 35 de ani, a captat toate privirile luni, la Săptămâna Modei Haute Couture de la Paris. Vedeta, care deține o avere estimată la 5 milioane de dolari, a optat pentru o rochie midi din dantelă neagră transparentă, purtată fără sutien, completată de un palton în stil smoking, lăsat să atârne lejer pe umeri. Ținuta transparentă a lăsat pielea la vedere și a subliniat silueta impecabilă a actriței de la Hollywood.

Teyana Taylor a purtat bijuterii inspirate de jaful de la Luvru

Cu toate acestea, punctele centrale ale apariției au fost bijuteriile spectaculoase: o coroană și un colier din diamante, inspirate de faimoasele bijuterii furate din Luvru anul trecut, inclusiv colierul care i-a aparținut împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea. Departe de a fi piese autentice, coroana și colierul au fost reinterpretări ingenioase realizate de directorul de creație al casei Schiaparelli, Daniel Roseberry, potrivit Daily Mail.

Ținuta actriței a devenit imediat virală pe rețelele sociale, iar apariția ei a fost comentată pe larg de fani și jurnaliști.

Jeff Bezos și Carla Bruni, printre cei invitați la prezentarea Schiaparelli

La prezentarea Schiaparelli au fost prezente și alte personalități de renume. Fondatorul și fostul CEO al Amazon, Jeff Bezos, a venit împreună cu soția sa, Lauren Sánchez, care a purtat o ținută complet roșie. Carla Bruni, soția fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, a fost, de asemenea, prezentă, la fel ca actorul Aaron Paul, stabilit acum la Paris.

Cântăreața a completat look-ul cu ciorapi cu model și pantofi cu toc înalt, menținând tema dramatică și elegantă a apariției. Ținuta neagră, combinată cu bijuteriile spectaculoase, a transformat momentul într-o apariție memorabilă, apreciată atât pe covorul roșu, cât și în mediul online.

