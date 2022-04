În urmă cu câteva ore, pe Instagram, Thalia a publicat un clip video cu ea în care vorbește despre Nadia Comăneci. Celebra sportivă i-a apreciat cântăreței câteva postări din mediul online, iar ea și-a amintit de ea, de cât de importantă a fost gimnasta pentru ea.

Thalia a povestit că a fost fanul Nadiei Comăneci. Avea postere cu ea, o urmărea mereu cu drag și admirație. „Dragilor, vreau să vă povestesc ceva ce am realizat aseară și mi-a venit să urlu de fericire. De când eram copil am fost o mare fană a Nadiei Comăneci și pentru mine ea a constituit o influență majoră în viața mea. Aveam afișe cu ea la mine în cameră, îi puneam fotografiile pe coperțile caietelor, nu ratam niciun interviu cu ea în presă, din vremea când câștiga toate acele medalii și celebra notă de 10, nota perfectă pentru reprezentațiile ei impecabile, toate acestea s-au transformat pentru mine într-un reper, iar ea a devenit omul care m-a inspirat de-a lungul timpului.

Ieri am realizat că mi-a dat like la aparițiile din câteva publicații și am realizat că am ajuns într-un cerc complet, de la fetița visătoare care visa la fetița campioană. Nadia te iubesc, însemni atât de mult pentru mine, îți mulțumesc pentru tot.”, a spus Thalia despre românca Nadia Comăneci.

Sportiva nu a rămas indiferentă, a reacționat după ce a auzit mesajul Thaliei. „Dragă Thalia, îți mulțumesc pentru acest mesaj superb. Felicitări pentru fabuloasa ta carieră. Îți transmit îmbrățișări ție și familiei tale. Sper să ne vedem în curând.”, a scris marea gimnastă pe pagina de Instagram a Thaliei, în dreptul postării care îi e adresată.

Thalia este o actriță și cântăreață, autoare și femeie de afaceri de origine mexicană, laureată a Premiilor Latin Grammy și Latin Billboard. Ea e căsătorită cu Tommy Mottola și au împreună doi copii.

