O nouă zi, o nouă întâmplare pentru Theo Rose. Artista abia ce terminase să se aranjeze, iar un bărbat i-a stricat dispoziția. Prezentatoarea show-ului „SuperStar România” a cerut celor se ocupă de ea să o machieze și să o coafeze precu, Brooke Shields din Laguna Albastră, după ce mai multe persoane i-au zis că seamănă izbitor.

După ce a plecat mulțumită de serviciile pe care le-a avut, Theo Rose a avut parte de un incident în trafic. După cum a povestit, ea s-a contrat cu un al participant la trafic, iar acesta nici nu s-a uitat cu cine vorbește. Bărbatul a bombănit-o, supărat fiind de cele întâmplate.

„M-am contrat în trafic cu un băiat și mă bombănea așa… Și zic: «Hai că ești făcut grămadă. Ți-a scos-o Dumnezeu în cale pe Brooke Shields și nici nu te-ai uitat cu cine stai de vorbă. Mă și bombăni ca un măgar ce ești»”, a povestit Theo Rose pe una dintre rețelele de socializare.

Theo Rose prezintă „SuperStar România”

În vârstă de 24 de ani, Theo Rose e una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Artista bifează acum o nouă reușită în televiziune, ea prezintă emisiunea „SuperStar România”, de la Pro TV.

Fiecare piesă lansată de ea a devenit instant hit, iar telespectatorii PRO TV s-au bucurat de diminețile petrecute cu ea în timpul verii când a făcut parte din gașca „Vorbește Lumea”. De această dată, Theo Rose are rolul de a-i încuraja pe concurenți, de a le oferi din energia ei și de a afla cum se simt aceștia în timpul jurizărilor. Încântată de această nouă provocare, Theo Rose declară: „O mare provocare… niște emoții cum n-am avut niciodată cântând. N-am dormit nopți întregi înainte, gândindu-mă la ce m-am înhămat, ce mare responsabilitate am. Acum, dupa ce m-am plâns, vă spun și că e una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trăit vreodată, că îmi trăiesc visul în prime-time la TV, că înțeleg atât de bine concurenții, tocmai pentru că am fost de nenumărate ori în pielea lor și e o bucurie să le pot fi alături și să retrăiesc tot soiul de emoții”.

