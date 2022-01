Cântăreața, în vârstă de 25 de ani, se bucură de un succes de neimaginat. Vara anului 2021 a fost una extrem de aglomerată pentru ea și mărturisește că nu a avut niciodată atât de multe cântări ca atunci. Theo Rose a fost implicată în multe proiecte de televiziune și niciodată nu a refuzat nicio colaborare.

„Vara trecută a fost cea mai plină din existența mea. A fost primul meu an de succes de care m-am bucurat, cu emisiuni TV, cântări etc. Eu nu prea am refuzat nimic. Mi s-au dat de făcut chestii: «Te bagi în proiectul ăsta?». «Da!». «Știi să faci?». «Nu, dar învăț»”, a spus Theo Rose în podcastul lui Horia Brenciu, relatează Fanatik.

Ea a fost concurentă la „Bravo, ai stil!”, apoi s-a mutat la PRO TV, unde a prezentat „Vorbește lumea”, apoi a prezentat emisiunea „SuperStar” și a participa la „Masked Singer România”. Invitată în cadrul podcastului lui Horia Brenciu, Theo Rose a vorbit despre succesul de care se bucură în prezent, dar și cum a schimbat-o celebritatea.

„Eu am privit succesul ca pe un rezultat al unui concurs. Nu am luat în serios vâlva care se întâmplă în jurul meu. Eu îmi trăiesc viața normal și fac exact ce trebuie să fac, doar că la următorul nivel. Nu am luat-o razna, nu ai de ce să o iei razna. Avem aceleași obiceiuri, facem aceleași lucruri, suntem toți oameni normali”, a mai spus artista.

Theo Rose cântă de la o vârstă destul de mică, iar visul ei este să urce pe scena de la Eurovision.

„Vreau pentru satisfacția mea personală. Am zis așa: ca eu să fiu foarte încântată de mine, eu trebuie să fac chestia asta: Eurovision. Nu cred că festivalurile la care am fost au fost inutile. Trebuie să ajung acolo. Nu știu dacă anul ăsta am timp să mă pregătesc atât de bine, m-am băgat în multe proiecte. Dacă nu o să fiu mulțumită, mai aștept un an. Nu mă duc să particip, mă duc să fac frumos. Aș încerca și ceva și pe plan internațional, dacă ar fi”, spune vedeta despre cea mai mare dorință a sa.

Theo Rose, despre nuntă și copii

De patru ani, Theo Rose are o relație cu Alex Leonte, nepotul celebrului Nea Marin. Artista nu se grăbește să îmbrace rochia de mireasă, însă își dorește să facă acest pas la un moment dat. În cadrul podcastului, ea a dezvăluit pe cine își dorește să invite să cânte la nunta ei.

„Să văd după primii doi (n.r. – copii) dacă-l mai vreau și pe al treilea. Nikos Vertis aș vrea să-mi cânte la nuntă, de fapt, nu prea m-am gândit la chestia asta, poate pentru că nu prea vreau să mă mărit. Dar aș mai vrea să vină Pepe, Diana Matei, Carmen Chindriș și doamna Mioara Velicu”, a mărturisit Theo Rose.

