Antrenoare la „Vocea României”, prezentatoare la „SuperStar România sau actriță în „Clanul”, Theo Rose este, fără doar și poate, una dintre cele mai iubite dintre vedetele PRO TV.

Theo Rose se duelează cu Puya la Red Bull SoundClash

Și, pentru că ea s-a făcut remarcată în primul rând ca și cântăreață, Theo Rose va lua parte la unul dintre cele mai așteptate concerte ale acestui an: proiectul Red Bull SoundClash, unde se va duela cu Puya.

Într-un interviu pe care l-a oferit în exclusivitate pentru Libertatea, frumoasa artistă a oferit câteva detalii despre evenimentul care are loc pe 29 mai 2025, la Romexpo (București).

„Voi aduce invitați care m-au inspirat în formarea mea ca artist și pe care oamenii nu se vor aștepta să-i vadă alături de mine”, a spus Theo Rose despre Red Bull SoundClash 2025.

Întrebată dacă ar participa și în alte show-uri de la PRO TV, pe lângă cele amintite mai sus, sau dacă s-ar vedea să semneze cu Antena 1, artista a afirmat că nu are astfel de planuri momentan și că se simte foarte bine la televiziunea din Pache Protopopescu, astfel că nu ar pleca la un alt post TV.

Nu ar semna cu postul concurent

„Nu mă văd într-un astfel de show momentan, deși le urmăresc cu plăcere atunci când am timp. Sunt în faza în care refuz orice proiect care presupune mult timp departe de Sasha. Mă regăsesc foarte tare în trustul PRO TV. Am o relație bună cu toți cei cu care lucrez și am lucrat.

Am învățat multe de la oamenii de acolo și sunt genul de persoană care iubește ideea de apartenență și familie. Cât despre Vocea României, deși nu m-am așteptat, este cel mai de suflet proiect de televiziune din care am făcut parte. E un context în care pun tot ce știu și din care extrag permanent informații și lecții noi”, a spus Theo Rose în exclusivitate pentru Libertatea.

Astfel, tânăra cântăreață care se va duela cu Puya la Red Bull SoundClash 2025 a afirmat clar că nu ar participa în show-uri precum Survivor, Asia Express sau Power Couple.

