Pe lângă numeroasele concerte pe care le are, Puya a devenit jurat la X Factor și, în plus, a fost invitat să participe la unul dintre cele mai așteptate evenimente ale acestui an, care se va desfășura aproape sigur cu casa închisă: Red Bull SoundClash 2025.

Înainte de a se duela cu Theo Rose pe 29 mai, la Romexpo, în București, Puya a stat de vorbă cu Libertatea și ne-a dezvăluit că recent a urcat din nou pe scenă alături de Tudor Sișu, prietenul său bun și totodată colegul lui din trupa La Familia.

„Cu Tudor Sișu am mai scos un album acum vreo doi ani, dacă nu mă înșel, am avut un turneu anul trecut… Mai lucrăm împreună, mai colaborăm. El are cariera lui cu Stradavarius, lansează lucruri, eu la fel, am lansat un album solo. Vorbim la 2-3 zile, lucruri normale… Doar că urcăm mai răruț pe scenă cu La Familia, pentru că avem proiectele astea solo. Chiar pe 26, luna trecută, am avut un concert împreună la Dubova. Totul decurge așa cum e normal”, a spus Puya în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat ce planuri mai are pentru acest an, celebrul cântăreț a spus că pregătește un turneu pentru toamnă, dar până atunci se concentrează exclusiv pe evenimentele pentru care a semnat deja contractele.

„Am lansat un nou concept de spectacol, «Adevărul gol goluț», care a avut premiera la Sala Gloria, pe 11 aprilie 2025, și o să ne pregătim pentru un turneu prin țară, în toamnă. Mi-am plănuit ca până în iunie să rămân doar cu spectacolele de la care nu pot să lipsesc. În rest, veselie, distracție”, a încheiat Puya.

