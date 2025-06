Într-o apariție care a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale, Violeta a fost surprinsă purtând o rochie albă, vaporoasă, cu detalii florale galbene și accente albastre — o piesă vestimentară ce pare inspirată de peisajele solare ale Coastei Amalfitane. Cu o croială fluidă și subtil transparentă, rochia i-a pus perfect în valoare silueta delicată, completând un tablou de vară elegant.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Postările de pe conturile ei de social media au strâns mii de aprecieri și comentarii în doar câteva ore. „E superbă, ca o zeiță grecească!”, „Are acel je ne sais quoi care o face să iasă mereu în evidență”, sau „O prezență de o eleganță rară” sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Pe lângă stilul său sofisticat, admiratorii au remarcat și discreția cu care Violeta își trăiește viața personală. Deși se află într-o destinație de vacanță populară, departe de agitația din București, tânăra nu a făcut din acest concediu un spectacol public. A fost surprinsă în ipostaze relaxate și naturale alături de partenerul ei, preferând intimitatea în locul reflectoarelor.

Recomandări Greșeala fatală făcută de pilotul Vali Cîrlan, care a cauzat căderea în gol de la 70 de metri. Anchetatorii au elucidat cauza care a produs accidentul mortal al instructorului de zbor

Cu cine se mută Violeta Bănică în America

În decembrie s-a aflat că Violeta Bănică a fost admisă la prestigioasa universitate din Statele Unite ale Americii. Alături de mama ei, tânăra a și vizitat campusul facultății, iar apoi a fost convinsă că acolo își dorește să studieze. Un pas mai avea de trecut, absolvirea liceului.

Acest lucru s-a întâmplat cu brio, Violeta Bănică a absolvit un liceu privat din București, momentul fiind unul foarte emoționant pentru ea și pentru părinții ei, Andreea Marin și Ștefan Bănică junior. „Absolvirea a fost un moment foarte emoționant. Încă nu am procesat, încă mă țin foarte strâns de tot ceea ce înseamnă școala și colegii mei.

Eu plec în State într-o lună și jumătate și, din nou, încă nu am procesat nimic. E o schimbare uriașă, trebuie să fiu mult mai independentă. Eu acum o rog pe mama să facă orice. Trebuie să învăț să mănânc sănătos, să fac sport, fără să mă sune mama. Oricum, mama o să fie mereu la telefon.

Sunt destul de anxioasă, am emoții mari, dar am și un entuziasm mare. Vreau să văd cum e să am un start nou, să văd cum e să nu fii fiica cuiva, dar îmi iubesc părinții, familia, școala, pisica, îmi e silă să plec…Părinții mi-au spus să îi sun la orice problemă, dar și să fiu responsabilă și să nu fac tâmpenii, pentru că sunt etape în viață și ai tot timpul din lume să experimentezi, să o iei ușor și treptat. Dintre ei doi, mama cred că își face mai multe griji”, a spus Violeta Bănică pentru Cancan.

Recomandări Regimul din Iran, aproape de colaps. „Acestea sunt ultimele suflări ale unui muribund”, spune un analist american de top

Violeta Bănică, dezvăluiri despre relația cu George

În America, Violeta Bănică va locui cu George, iubitul ei. Despre el, tânăra a făcut acum dezvăluiri. „Noi avem o relație la distanță de un an, de fapt, și mă mut cu el! Pe partea aceasta, abia aștept să merg acolo. El e la Inginerie acolo, la trei ore distanță de mine, iar anul viitor va fi la aceeași facultate ca și mine.

Decizia mea de a mă muta în State a fost luată de mult timp, acum patru ani am zis că vreau să merg la Harvard, am rămas cu ideea aceasta vreo trei ani, dar am vizitat campusul de la actuala facultate și m-am decis. Decizia mea nu e fost deloc legată de George. A fost doar legată de mine. L-am susținut când a plecat în State, i-am zis că relația noastră o să supraviețuiască, nu este nicio problemă! Dacă ne iubim, logic că o să rezistăm!”, a mai spus Violeta.