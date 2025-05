Concertul a făcut parte din turneul european „Echoes”, care a dus-o pe Inna în mari orașe europene, precum Viena, Praga sau Amsterdam, și care continuă cu show-uri în Barcelona, pe 14 mai 2025, dar și în Madrid, Frankfurt, Munchen și Budapesta, la date care nu au fost încă anunțate.

Cu o energie molipsitoare și o prezență scenică inconfundabilă, Inna le-a oferit fanilor un spectacol memorabil, demonstrând încă o dată de ce este una dintre cele mai de succes artiste EDM din lume.

Concertul de la Zenith Paris – La Villette a fost o adevărată celebrare a carierei artistei, cu hituri precum „Queen Of My Castle”, „Sun Is Up” sau „Cola Song”, dar și melodii precum „Mr. Saxobeat”, cântată alături de Alexandra Stan, invitata specială a Innei.

„Mulțumesc, Franța! Paris, te iubesc”, a spus artista în fața fanilor. Reacția fanilor a fost pe măsură, mii de persoane cântând și dansând pe parcursul întregului eveniment.

În urmă cu aproximativ o lună, Inna le-a făcut o surpriză francezilor și a cântat live pe stradă în Paris, în fața Bazilicii Sacre-Coeur. La acea vreme, unii francezi au postat pe TikTok clipuri cu Inna în timp ce cântă live pe stradă și se întrebau cine este ea. Iar românii le-au răspuns în comentarii și le-au dezvăluit că este o mare artistă.

