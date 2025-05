Inna a susținut un show energic în fața miilor de fani care au venit să asculte cele mai cunoscute hituri ale artistei, „Hot”, „Sun is Up”, „Cola Song”, „Rock My Body” sau „Queen of My Castle”, dar și cea mai recentă colaborare cu Sean Paul: „Let It Talk To Me”.

Invitată specială a show-ului de la Amsterdam a fost Alexandra Stan, alături de care Inna a cântat super hit-ul „Mr. Saxobeat”.

Inna documentează turneul „Echoes” și prezintă video-uri pe TikTok și Instagram cu pregătirile de show, repetițiile, dar și întâlnirile cu fanii și cântările spontane pe străzile din Praga sau Paris, orașul de suflet al artistei. Poliția a oprit distracția și miniconcertul pe care Inna l-a susținut cu un artist stradal în Praga.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 31

Recomandări Primul sondaj înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale, prezentat de Nicușor Dan. La ce diferență este față de George Simion

Turneul continuă cu două show-uri la Paris (pe 8 mai 2025) și unul în Barcelona (pe 14 mai 2025), iar noi concerte la Madrid, Budapesta, Frankfurt și München vor fi anunțate în curând pe site-ul artistei. „Echoes” a debutat cu două show-uri sold out la Varșovia.

Recunoscută la nivel internațional, Inna este una dintre cele mai de succes artiste EDM, cu peste 10 miliarde de stream-uri și vizualizări, mai mult de 8 milioane de abonați pe YouTube și peste 9 milioane de ascultători lunari pe Spotify.

O prezență dominantă pe scena muzicii dance, Inna a cucerit topurile cu hituri precum „Hot” (care a ajuns în clasamentele Billboard), „Sun Is Up” și „Deja Vu”, reușind să cucerească publicul din întreaga lume cu fiecare lansare.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News