La Consiliul de Exil, cele două echipe de la „Survivor România” 2022 au așteptat cu emoție să vadă cine a obținut cel mai bun timp pe traseu. În tabăra Faimoșilor, Cătălin Zmărăndescu a fost cel mai rapid, așa că a putut trimite un coleg în Exil. Alegerea lui a fost TJ Miles.

„Oarecum eram conștient că am adus cel mai rapid timp, mă bucur că am reușit să fac asta și că l-am detronat pe TJ, pentru că el deține recordul la viteză. Este o decizie importantă pe care trebuie s-o iau, nu o s-o împachetez în vreun fel. Nu voi trimite o fată la Exil, Mari mai are de lucrat, dar e la început. Celelalte fete sunt sigur că își vor reveni. Mă îndrept spre băieți, unde toți am fost în Exil, mai puțin TJ, așa că alegerea mea este TJ Miles, sper să nu se supere și să înțeleagă că nu e ușor acolo”, a mărturisit Cătălin Zmărăndescu, la consiliul de Exil.

„Nu o iau personal, ăsta este jocul, sunt pregătit pentru orice, mă duc în Exil cu capul sus și sper să câștigăm imunitatea”, a fost mesajul lui TJ Miles.

Și Războinicii au trimis un coleg în exil. Cea mai rapidă pe traseu a fost Mihaela, drept urmare ea a făcut nominalizarea. L-a ales pe Relu Pănescu, cel care merge pe Insula Exilului pentru a treia oară.

„Nu mi-am dorit să fiu cea mai rapidă, pentru că sunt abia venită. Nu știu tot ce se întâmplă în echipă, nu vreau să fiu vorbită urât de către colegi. Cred că voi face aceeași greșeală pe care au făcut-o colegii mei. A mai fost în Exil, este destul de matur să înțeleagă că altă decizie nu am în momentul de față, numele pe care îl voi spune va fi Relu”, a declarat Mihaela, la „Survivor România”.

„Așa cum a spus ea, este de o săptămână venită, nu s-a familiarizat cu noi, cu jocurile, cu traseele. O să am timp să mă gândesc la asta în perioada de exil. Eu sunt un perfecționist în totalitate, nu pierd niciun cuvânt, niciun gest, nicio grimasă”, a fost și mesajul lui Relu Pănescu.

