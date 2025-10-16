Tom Cruise, celebrul actor de la Hollywood, și-a încheiat relația cu actrița Ana de Armas după mai puțin de nouă luni împreună. Potrivit The Sun, starul în vârstă de 63 de ani și frumoasa cubaneză de 37 de ani au decis recent să pună capăt relației lor.

O sursă apropiată cuplului a declarat pentru sursa citată anterior: „Tom și Ana s-au simțit bine împreună, dar timpul lor ca și cuplu a ajuns la final. Vor rămâne prieteni buni, dar nu mai formează un cuplu”.

Începutul relației

Tom Cruise și Ana de Armas au fost văzuți pentru prima dată împreună în februarie anul acesta. Ei și-au făcut publică relația în primăvară, fiind surprinși ținându-se de mână în timpul unei vacanțe în Vermont, SUA. În aprilie, Tom a dus-o pe Ana la Madrid cu avionul său privat, iar relația lor a înflorit. Au zburat la Londra cu elicopterul pentru a sărbători cea de-a 37-a aniversare a Anei, împărtășind selfie-uri și descriind evenimentul ca „o noapte distractivă în oraș”.

Ana a fost însoțitoarea lui Tom la petrecerea de 50 de ani a lui David Beckham în mai. În această vară, au mers împreună la un concert Oasis pe stadionul Wembley din Londra și au făcut o călătorie în Spania, unde au fost văzuți pe un iaht.

Proiecte profesionale

Cei doi urmau să joace împreună în thrillerul supranatural „Deeper”, fiind văzuți la Londra repetând pentru rolurile lor. Cu toate acestea, se pare că filmul a fost pus în așteptare. The Sun a dezvăluit anterior că aceștia plănuiau să lucreze împreună și la un film cu titlul provizoriu „Pressure”.

Sursa apropiată cuplului a adăugat: „Scânteia dintre ei s-a stins, dar încă se bucură de compania celuilalt și au fost foarte maturi în privința acestei situații. Ea a fost deja distribuită în următorul său film, așa că vor continua să lucreze împreună”.

Ana de Armas este cunoscută pentru rolurile sale în filme precum «No Time to Die», «Knives Out» și «Blonde», unde a interpretat-o pe Marilyn Monroe. Tom Cruise este celebru pentru franciza «Mission: Impossible» și a apărut recent în «Mission: Impossible — The Final Reckoning».

Înainte de Tom Cruise, Ana de Armas a fost căsătorită cu actorul spaniol Marc Clotet între 2011 și 2013 și a avut o relație de zece luni cu Ben Affleck în 2020. Tom Cruise a fost căsătorit de trei ori: cu Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001) și Katie Holmes (2006-2012).

Deși relația lor s-a încheiat, se pare că Tom Cruise și Ana de Armas vor continua să colaboreze profesional, demonstrând maturitate și respect reciproc în abordarea acestei situații.

