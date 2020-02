De Denisa Macovei,

Chiar dacă titlul emisiunii este „Prodanca și Reghe”, camere de filmat urmăresc îndeaproape întreaga familie, lucru care nu-i deranjează deloc pe copiii cuplului. Ba chiar Laur Jr., Rebecca, Sarah și Luca s-au arătat mai încântați de emisiune decât Laurențiu Reghecampf.

„Lui Laur i-am zis direct. . Toată casa era în culmea fericirii, el cam strâmba din nas, că iar ne trezim cu camere peste tot. Așa ne-am născut, așa continuăm. Acum nu o să filmăm chiar 24 din 24. Îți dai seama că nu aș putea să filmez când semnez contracte, nici dacă aș vrea. Sunt chestii confidențiale, negoncieri confidențiale. Sunt chestii firești care nu au să apară” , ne-a povestit, amuzată, Anamaria. Chiar dacă s-au arătat deschiși proiectului, copiii au avut propriile restricții cu privire la cât de mult vor lăsa să se vadă din intimitatea lor pe micul ecran: „Bebe (n.r. Laur Jr) este singurul care este 100% Anamaria în miniatură. Deci el poate oricând, este disponibil, familiarizat cu camerele de filmat, n-are niciun fel de treabă. Sarah are, să zicem, un fel de cod impus de către antrenoarea ei și de către liga în care joacă, nu poate să apară oricând, oricum, să facă diferite chestii. Rebecca este cea mai timidă dintre noi toți, cu toate că ea merge pe podium. O să vedeți că ea tot timpul spune să nu o mai filmăm, că nu e ca mine persoană publică. Luca este ok, nu-l interesează. Laur s-a obișnuit în toți anii trecuți. Pe Nuți o cunoașteți, s-a obișnuit și ea”.

Anamaria negociază la sânge orice contract

Așa cum era normal, din onorariul de 150.000 de euro pe sezon, va primi cotă parte fiecare membru, în funcție de aparițiile în emisiune. „Toți au vrut cotă parte din onorariu pentru că filmează și ei și mi se pare corect. În perioada cât filmăm, încasăm. Lucru care este ok și sunt fericită că sunt așa și că înțeleg că nimic nu este gratis în viața asta, nici măcar aerul pe care îl respirăm”, ne-a mai spus impresara, care este și reprezentatul oficial al familiei Prodan-Reghecampf. „Să știi că, din familia noastră, eu sunt cea care coordonează tot ce înseamnă PR, adică eu am fost cea care a făcut toate lucrurile astea pentru că eu nu am avut PR niciodată, mi-am calculat singură ce pași trebuie să fac și cum trebuie să arate tot”.

VIDEO/ Bogdan Sorocan

