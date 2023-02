Cine e Toto Dumitrescu

Absolvent al secţiunii Theatre and Performance la Goldsmiths University of London, în anul 2019, Toto Dumitrescu a debutat încă din 2014, în coproducţia româno-americană „Love by Design”. De curând, telespectatorii l-au putut urmări în serialul de la Antena 1, „Adela”, unde a interpretat rolul lui Floppy, un tânăr care şi-a petrecut întreaga copilărie la orfelinat, dar căruia viaţa i-a surâs când se aştepta mai puţin.

„Sunt extrem de bucuros că am fost ales să joc în cel de-al doilea proiect al meu ce poartă semnătura doamnei Ruxandra Ion. Este o provocare, desigur, să-i dau viată personajului Marius (sau Mike, după idolul lui, Michael Schumacher). Fiind pilot de curse, circuitul și mașina sunt totul pentru el. Mi-a fost uşor să exprim această pasiune pe care o poartă el pentru meseria lui, deoarece am găsit în mine acea dragoste pentru vocația mea, cei drept, diferită (actoria).

Construind acest personaj, am avut grijă să-i dau anumite nuanțe și trăsături de caracter specific, încât să nu semene cu nimic din ce am mai jucat eu!”, a dezvăluit Toto Dumitrescu despre personajul său din serialul de la Antena 1.

Simona Voicu e absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”

Tot de joia aceasta, Simona Voicu se alătură distribuţiei serialului de la Antena 1. Absolventă a UNATC, la clasa prof. Dem Rădulescu, în 2002, actriţa a putut fi urmărită pe scenele mai multor teatre, pentru ca ulterior să devină creator de spectacole de Teatrul Interactiv pentru copii. În „Lia – soţia soţului meu”, telespectatorii o vor putea urmări dându-i viaţă Nelei, o menajeră din casa Vornicu mereu atentă la ce se discută şi determinată să folosească informaţiile în beneficiul propriu.

Cu această ocazie, Simona va fi colegă de platou cu fiul ei, Andrei Voicu, actorul care îl interpretează pe Robi, fiul lui Petru (Ştefan Floroaica). „Nela este un personaj savuros, pe care publicul îl va îndrăgi, așa cum îl îndrăgesc și eu. E o femeie simplă, modestă, dar foarte indiscretă. Își bagă mereu nasul unde nu-i fierbe oala, de aceea face și multe gafe amuzante. Nela încearcă să se «descurce» și crede că «s-a ajuns» aici, în casa Vornicu.

Rolul meu din «Lia – soția soțului meu» este un dar pe care l-am primit cu emoție, dar și cu mare bucurie. Să fii alături de actori atât de talentați și experimentați este, cu siguranță, o provocare, indiferent de vârsta la care vine aceasta!”, a dezvăluit Simona Voicu.

Serialul, care poate fi urmărit în fiecare joi, la Antena 1, aduce în prim-plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni.

Interviu cu Toto Dumitrescu, băiatul lui Ilie Dumitrescu

L-am întâlnit pe Toto Dumitrescu, care se gândește să plece definitiv din România, la evenimentul de lansare a serialului „Lia – soția soțului meu”, care a debutat la Antena 1 pe 12 ianuarie. După „Adela”, Toto Dumitrescu joacă în serialul „Lia”.

Tânărul nu se laudă cu banii pe care îi primește ca actor, însă reușește să se întrețină fără să ceară ajutorul părinților. Tatăl lui, Ilie Dumitrescu, îl lăuda pe Toto pentru cariera lui. „Cred că latura artistică a moștenit-o de la maică-sa, cel mai probabil. Am investit mult în el, în educația lui, a mers la grădiniță britanică. Este un tânăr frumos, și ceilalți copii ai mei sunt frumoși, dar el strălucește. Și-a ales drumul acesta și mă bucur că a găsit o zonă în care este foarte bun, dă cel mai bun randament, ca să folosesc o expresie din sport”, a declarat Ilie Dumitrescu despre Toto, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

„Câștig bani, dar, într-adevăr, poate nu atât de mult pe cât aș câștiga dacă aș fi un om de afaceri sau dacă aș face compromisuri și aș face o meserie care nu e vocațională până la urmă. Pentru că actoria nu e un job, consider că e totul, mă gândesc numai acolo tot timpul, la personajele pe care le fac sau la pașii pe care trebuie să îi urmez ca să interpretez personajele sau să învăț taina actoriei. E o obsesie, dacă pot să zic asta”, ne-a povestit tânărul actor.

