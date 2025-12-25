Tradiția de Crăciun la care nu renunță niciodată Ryan Reynolds și Blake Lively: „Foarte serios”

Departe de petreceri exclusiviste sau escapade exotice, Crăciunul pentru cei doi actori înseamnă timp petrecut alături de rude, copii și… jocuri de familie extrem de competitive! Dezvăluirea a fost făcută recent de Robyn Lively, sora mai mare a actriței, care a vorbit deschis despre una dintre cele mai îndrăgite tradiții ale familiei.

Jocurile sunt ritualul nelipsit al Sărbătorilor de iarnă

Atmosfera de sărbătoare este completată de râsete, improvizație și o doză sănătoasă de competiție, într-o familie în care talentul actoricesc pare să fie transmis din generație în generație. Pentru Ryan Reynolds și Blake Lively, această tradiție a devenit un ritual de nelipsit, indiferent de programul încărcat sau de presiunea mediatică din jurul lor.

Potrivit lui Bart Johnson, soțul lui Robyn Lively, Crăciunul este marcat în fiecare an de așa-numitele „Johnson games”, un adevărat maraton de jocuri de familie tratat cu maximă seriozitate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

„Avem ceva numit jocurile Johnson și este un joc de familie foarte serios”, a declarat actorul pentru New York Post, explicând că la aceste întâlniri participă atât adulții, cât și copiii. Atmosfera este una energică și plină de voie bună: „Copiii iubesc asta, așa că ne adunăm cu toții și avem parte de multe râsete”.

Serile de joc nu sunt unele obișnuite, ci includ frecvent exerciții de improvizație, un detaliu deloc surprinzător având în vedere numărul mare de actori din familie. „Seara de jocuri este cea mai tare. Facem multe jocuri de improvizație”, a completat el.

Toată familia este competitivă de Crăciun

Competitivitatea este însă garantată! Blake Lively a recunoscut, fără ocolișuri, că miza este una ridicată. „Bineînțeles că devine competitiv”, a spus actrița, afirmație întărită de cumnatul său: „În toate modurile bune. Este atât de distractiv”.

Sărbătorile petrecute în familie au semnificație profundă. „Familia este prioritatea. Ne prețuim relația și familia mai presus de orice. Munca este grozavă, dar este doar cireașa de pe tort. Familia este fundația noastră”, a subliniat Bart Johnson.