Transformarea celui mai controversat personaj de la Asia Express. Cum arăta Radu Vlăduț înainte de a participa la show

De Livia Lixandru,

Radu Vlăduț și Alex Abagiu de la Asia Express nu sunt foarte agreați în cadrul competiției. Și-au atras antipatia colegilor prin comentariile, ironiile și atacurile la adresa celorlalți concurenți.

Înainte de a intra în competiția Asia Express, Radu Vlăduț nu era cunoscut publicului.

Pe lângă comentariile acide la adresa celorlalte echipe, Radu Vlăduț s-a mai remarcat la Asia Express prin apariția sa. Nu vorbim doar despre modul in care cei doi colegi aleg să se îmbrace, ci și despre look-ul său.

Și-a rugat prietenul să îl vopsească în Filipine

Nu doar că a venit vopsit blond, ci a ținut neapărat să-și păstreze culoarea și pe parcursul comptiției.

Astfel, chiar dacă nu întotdeauna cazările sunt cele mai strălucite la Asia Express, Radu Vlăduț a găsit un moment în care să-și roage colegul să-l vopsească. Din păcate, nu a ieșit chiar ceea ce și-a dorit, însă cel puțin și-a păstrat culoarea.

Dat fiind că Radu Vlăduț nu era cunoscut înainte de competiție, puțini știu cum arăta concurentul înainte de Asia Express. Imaginile postate pe rețelele de socializare înainte de a se aventura pe Drumul Comorilor ne înfățișează un bărbat cu un look total diferit. Imaginile vorbesc de la sine!

Radu Vlăduț de la Asia Express este cel mai bun prieten al make-ul artistului Alex Abagiu.

„Eu cu Alexandru (n.red Abagiu) ne-am cunoscut acum patru sau cinci ani la un festival de muzică. Pe vremea aia eu locuiam la Cluj și eram în aceeași gașcă. Când eu m-am mutat la București, am început să cunosc oamenii pe care deja îi știam, printre care și Alexandru. Am intrat în gașca lui și de aici am ajuns și la Asia Express. Eu l-am convins!”, a declarat Radu Vlăduț la întoarcerea în țară, potrivit VIVA!