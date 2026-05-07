Italia introduce dreptul la rambursarea taxei de autostradă

Cei care au circulat vara pe autostrăzile din Italia știu deja cât de dificile pot deveni drumurile din Peninsulă: șantiere interminabile, coloane uriașe și ore întregi pierdute în trafic, scrie Merkur.

Pentru șoferii care plătesc taxe de autostradă și ajung blocați în astfel de situații, Italia introduce acum o regulă nouă care permite rambursarea parțială sau totală a taxei de drum.

Măsura intră în vigoare chiar din acest an, însă există și câteva excepții importante.

Noua regulă a fost adoptată de Autoritatea italiană de reglementare a transporturilor (ART), prin decizia nr. 211/2025. Potrivit autorităților, șoferii vor putea cere rambursarea taxei de autostradă atunci când sunt afectați semnificativ de lucrări sau alte blocaje de trafic. Președintele ART, Nicola Zaccheo, a explicat încă din 2025 că taxa de autostradă trebuie să fie „corectă și proporțională cu serviciul primit efectiv”.

De când se aplică noile reguli

Începând cu 1 iunie 2026, regulile vor fi valabile pe toate tronsoanele administrate integral de un singur concesionar. De la 1 decembrie 2026, regula se va aplica și în cazul în care mai mulți operatori gestionează diferite secțiuni ale unui traseu, ceea ce este frecvent pe distanțe mai lungi în Italia.

Valoarea rambursării depinde de lungimea traseului și de timpul pierdut în trafic. Pentru drumurile între 30 și 50 de kilometri, o întârziere de cel puțin 10 minute față de timpul normal poate fi suficientă pentru despăgubire. Pe traseele mai lungi de 50 de kilometri, pragul minim este de 15 minute.

Rambursare totală după trei ore de blocaj

Regulile sunt și mai clare în cazul blocajelor totale de trafic, de exemplu după accidente grave:

  • între 60 și 119 minute de staționare: rambursare de 50%
  • între 120 și 179 minute: rambursare de 75
  • peste 3 ore: rambursare integrală a taxei de autostradă pentru segmentul afectat

Există și excepții importante, anumite situații nefiind eligibile pentru rambursare:

  • lucrările de urgență apărute după furtuni, alunecări de teren sau accidente
  • șantierele mobile, cel puțin până la finalul anului 2027

În plus: se rambursează doar sume de minimum 10 cenți, iar plata efectivă se face doar după acumularea unui total de cel puțin un euro.

Autoritățile italiene pregătesc și o aplicație unică prin care șoferii vor putea solicita automat rambursările. Aplicația va reuni toți operatorii privați de autostrăzi și ar urma să simplifice procedura pentru șoferi.

Nu s-a decis încă dacă și în ce condiții turiștii străini vor putea solicita rambursările. Regulile pentru șoferii din alte țări urmează să fie clarificate.

La 1 ianuarie 2024, în Italia erau înregistrați 1,73 milioane de cetățeni români, potrivit raportului CNEL din 2025, intitulat „Cetățeni străini în Italia”.

