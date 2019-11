Transformările prin care a trecut actorul Christian Bale pentru un rol. Ba s-a îngrășat, ba a slăbit enorm!

De Daria Maria Diaconu,

Christian Bale, în vârstă de 45 de ani, este unul dintre cei mai talentați actori internaționali.

De-a lungul anilor, acesta a jucat în numeroase filme de succes și a impresionat cu transformările fizice prin care a trecut de dragul unui rol. Acesta fie s-a îngrășat foarte mult, fie a slăbit enorm ca să intre cât mai bine în pielea personajului jucat.

Despre transformările prin care a trecut a vorbit Christian Bale într-un interviu.

„Acum mă confrunt cu mai puține provocări de genul acesta. Am devenit un pic mai plictisit, însă și sunt mai în vârstă și simt că dacă voi continua să fac ceea ce am făcut în trecut voi muri. Și desigur, prefer să nu mor”, a declarat Christian Bale la premiera noii sale pelicule – Ford vs Ferrari.

„În The Machinist am slăbit 27 de kilograme, am ajuns la 54 de kilograme și beam doar apă, o cană de cafea pe zi și mâncam mere”, a povestit starul despre transformările fizice prin care a trecut.

Pentru filmul American Hustle, Christian Bale a fost nevoit să se îngrașe 19 kilograme.

„M-am îndopat cu gogși, hamburgeri și cu tot ce-mi cădea în mâini”, a spus el.

În pelicula Vice, în care l-a interpretat pe fostul vicepreședinte american Dick Cheney, a luat 18 kilograme în greutate și a avut un look incredibil, fiind aproape de nerecunoscut, punctează menshealth.com.

FOTO: Hepta