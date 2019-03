„Părinții mei și-au creat un stil de viață cât de cât OK pentru mine, să nu simt cumva că îmi lipsește ceva. Ne-am mutat în America pentru asta, să-și refacă viața de la zero, și mi-au oferit tot ceea ce am avut nevoie, dar în primul rând toată iubirea lor. Părinții mei mi-au dat întotdeauna multă afecțiune și încredere, m-au susținut cu muzica, am studiat muzică acolo în America, făceam ore de canto. Și îmi place că am moștenit acest lucru de la ei: să dau iubire mai departe, să ofer familiei mele, acum, că am și eu o familie. Mi se pare că este foarte important să oferi dragoste și afecțiune”, a declarat Antonia pentru VIVA!.

Antonia a explicat cât de repede s-a acomodat cu viața în România, atunci când a părăsit definitiv America. „Mi-a luat puțin mai mult timp, având în vedere că sunt două mentalități total diferite, plus că am crescut acolo și nu aveam niciun prieten aici. Mi-a fost greu să mă adaptez, dar m-am mișcat repede, am intrat în lumea modei, având în vedere că părinții mei nu mai puteau să mă ajute cu bani. Am fost nevoită să fac bănuții mei. Nu a fost pasiunea mea niciodată, am făcut-o pentru experiență, dar m-a adus pe drumul pe care mi l-am dorit eu. De fapt, a fost un pas intermediar. Mi-a fost însă greu și a durat ceva până m-am obișnuit. Poate și din cauză că am venit la 18 ani”, a mai spus ea.

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Cei doi au împreună doi băieți și o familie așa cum și-au dorit. Artista mai are o fetiță, cu italianul Vincenzo Castellano, care locuiește în Italia, împreună cu tatăl ei.

Citește și

DNA l-a chemat să le arate procurorilor „împărțirea la 3” pe Claudiu Georgescu, cel surprins de Libertatea când cerea șpagă din fonduri europene

Citește mai multe despre Antonia, cariera, Familie și muzica contemporana pe Libertatea.