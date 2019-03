Antonia a vorbit despre al patrulea copil. „Suntem foarte fericiți”

Antonia a dezvăluit recent că nu exclude ideea unui al patrulea copil, însă nu vrea să grăbească lucrurile, mai ales că cei doi băieți sunt încă mici.

„Am fost recent în Italia. Am fost și cu Alex. Am fost la Maya, a crescut, e foarte frumoasă și talentată. Dansează și se uită pe Internet la tutoriale cu machiaj. M-a uimit”, a spus Antonia, pentru Click. „Momentan nu mai vrem, dar pe viitor, cine știe. Nu am închis poarta de tot. Poate apare și al patrulea copil. Momentan suntem foarte fericiți așa. Îmi place foarte mult să stau acasă cu Alex și cu copiii, să ne uităm la filme. Dominic și Akim au crescut acum și se iubesc foarte mult. Bine, mai sunt și certuri. Eu sunt șeful în casă, ei cu mine știu de frică. Când fac câte o prostioară nu-i pedepsesc, doar ridic puțin vocea la ei, se sperie și se potolesc imediat”, a mai spus ea.

Alex Velea și Antonia au un stil de viața sănătos și oricât de ocupați ar fi, cei doi nu ratează orele petrecute în sala de sport. Astfel că, după trei nașteri, artista a ajuns să aibă un corp perfect. Mai mult, aceasta arecunoaște că iubitul ei a motivat-o.

„El m-a motivat. Văzându-l pe el, am zis că nu am nicio scuză. Mă consider norocoasă și din acest punct de vedere, cu fitness-ul. Alex mă motivează foarte mult. Deci, îți mulțumesc, Alex Velea!”, a declarat Antonia pentru revista VIVA!

