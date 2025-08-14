Amplasată chiar pe aleea situată imediat după intrarea principală, zona de activare Trendyol a fost imposibil de trecut cu vederea datorită atmosferei sale vibrante. Mii de vizitatori au descoperit un spațiu interactiv, unde moda, frumusețea și tehnologia au creat împreună o experiență completă.

Corner Trendyol, UNTOLD. Foto: Trendyol

Cele mai iubite activări din zona de experiență Trendyol

Zona de experiență Trendyol a fost plină de energie, oferindu-le fanilor servicii exclusive și activări interactive, perfect aliniate spiritului de festival. De la make-up cu glitter by Trendyol Beauty – unde s-au folosit peste 500 de cutii de glitter pentru look-uri strălucitoare – până la sesiuni personalizate de analiză a culorilor, prin care peste 300 de persoane au descoperit nuanțele ce li se potrivesc cel mai bine în funcție de tonul pielii, culoarea ochilor și a părului, sub îndrumarea unui specialist dedicat.

În plus, peste 700 de vizitatori au testat instalația de probă virtuală cu AI – “Personal AI Shopping Assistant”, experimentând cum este să încerci virtual piese din colecția Trendyol Collection pentru festival, cu posibilitatea de a le comanda instant din aplicație, cu ajutorul unui cod QR. Instalația a fost utilizată în total timp de 50 de ore.

Corner Trendyol, UNTOLD. Foto: Trendyol

Totodată, instalațiile luminoase spectaculoase au reflectat perfect imaginea fresh și dinamică a brandului, transformând zona de activare într-un adevărat Instagram hotspot. Zeci de influenceri și creatori de conținut, dar și artiști precum Elena Gheorghe, au fost prezenți în spațiul Trendyol pentru a surprinde momentul.

Fanii au fost, de asemenea, încurajați să își împărtășească experiența de la zona de activare pe social media. Sute de participanți la festival au menționat Trendyol în story-urile lor, amplificând și mai mult vizibilitatea brandului. Pentru a extinde impactul și dincolo de zona de activare, videoclipurile de brand au fost proiectate pe scena principală și în punctele de vânzare din festival. Atmosfera a fost animată de ice coffees oferite în parteneriat cu Nescafe.

O altă atracție pentru utilizatorii platformei Trendyol a fost campania realizată alături de Banca Transilvania, prin care posesorii cardurilor ediție limitată UNTOLD X au beneficiat de reduceri de 40% la o selecție de produse pe Trendyol, între 31 iulie și 11 august.

Corner Trendyol, UNTOLD. Foto: Trendyol

La UNTOLD X, zona de experiență Trendyol s-a numărat printre cele mai populare spații de activare, atrăgând mii de fani curioși și entuziasmați. Participanții au descoperit aici servicii și activări fresh, perfect adaptate atmosferei de festival, iar brandul a reușit să arate că o experiență memorabilă poate fi la fel de intensă și energică precum un set de pe main stage.

Foto: Trendyol

