„Triangle of Sadness”, o coproducţie Suedia-Germania-Franţa-Marea Britanie, câştigător al Palme d’Or la ediţia din 2022 a Festivalului de la Cannes, este o comedie cu accente noir despre Carl (Harris Dickinson) şi Yaya (Charlbi Dean), un cuplu de celebrităţi invitat într-o croazieră de lux.

În cadrul galei de sâmbătă, „Triangle of Sadness” a mai câştigat trofeele pentru „cel mai bun regizor” – Ruben Ostlund, „cel mai bun actor” – Zlatko Buric, „cel mai bun scenarist” – Ruben Ostlund.

În categoria „cel mai bun film european” au mai fost nominalizate producţiile: „Alcarras” (Spania/Italia), regizat de Carla Simon; „Close” (Belgia, Franţa, Ţările de Jos), de Lukas Dhont; „Corsage” (Austria/Luxemburg/Germania/Franţa), în regia cineastei Marie Kreutzer; „Holy Spider” (Danemarca/Germania/Suedia/Franţa), de Ali Abbasi.

La ediţia din 2021, cel mai bun film european a fost desemnat „Quo Vadis, Aida?”, în regia Jasmilei Zbanic din Bosnia și Herţegovina.

Actorul croato-danez Zlatko Buric a fost desemnat cel mai bun actor european graţie rolului din „Triangle of Sadness”, în regia lui Ruben Ostlund, iar luxemburgheza Vicky Krieps a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă datorită „Corsage”, în regia Mariei Kreutzer, la gala premiilor Academiei de Film Europene (EFA), desfăşurată sâmbătă seară la Reykjavik, potrivit paginii oficiale a evenimentului.

„I’ve tried for so many years, it’s nice to have it now! The fabulous group of Triangle of Sadness gave me so much power. I’d like to thank all my friends that I started playing theatre with in Yugoslavia, I believe in collective work!” Zlatko Burić #europeanfilmawards pic.twitter.com/OHZ9IFTqGZ

Vicky Krieps, European Actress:”I want to dedicate this to all women that need to be heard and seen. That need to heal from these deep deep wounds that we carry for generations. And that we need to heal in order for men and women to come back together again.” #europeanfilmawards pic.twitter.com/aXoZbygGVu