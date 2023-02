Elena Gheorghe știe trucul Thaliei și a aflat ce face vedeta internațională pentru a fi mereu tânără. La 51 de ani, cântăreața mexicană are o siluetă de invidiat și un ten fără nicio imperfecțiune. La un moment dat, Thalia a postat pe rețelele de socializare ritualul său de înfrumusețare. Masajul facial este unul dintre secretele sale pentru a ține ridurile departe și a avea un ten impecabil dezvăluie cântăreața internațională. În acest mod, ea are pielea întinsă, iar colagenul se produce în mod natural.

Elena Gheorghe este printre puținele vedete din România, care nu a cunoscut seringa cu botox pentru riduri și cu atât mai mult bisturiul esteticienilor. Cântăreața vrea să amâne momentele acestea cât mai mult cu putință, de aceea caută metode naturale și noninvazive. Una dintre metodele la care apelează este o noutate pe piața din România și se numește masaj sculptural, același truc de înfrumusețare la care apelează și Thalia.

„Prima dată am auzit despre masajul sculptural la Thalia. Și chiar îmi doream să întâlnesc și la noi pe cineva care cunoaște tainele acestei terapii, pentru că nu e masajul acela simplu pe care îl știm noi de la cosmetică. E ceva mult mai complex. Datorită surorii mele, Ana, am întâlnit-o pe Simona, un profesionist cum nu cred că mai avem în România. După primele două ore de masaj am fost alt om: pielea era întinsă perfect, pomeți ridicați și fără cearcăne”, a declarat Elena Gheorghe. Și sora artistei, Ana Pîrvulescu, a apelat la acest tip de masaj, care a devenit preferatul vedetelor.

Ce dietă ține Elena Gheorghe

Vedeta are grijă la stilul său de viață, mănâncă la ore fixe, consumă preparate proaspete, fără prăjeli, fără mulți carbohidrați.

„Imediat după ce mă trezesc, beau un pahar de apă cu jumătate de lămâie stoarsă, care ajută la eliminarea toxinelor din corp, apoi, după 20-30 de minute, beau un pahar mare de suc de țelină apio, care ajută incredibil de mult tot organismul, hidratează celula, după alte 20 de minute beau un smoothie, care ajută la eliminarea metalelor grele. Din păcate, metalele grele sunt aproape în tot ce ne înconjoară și e musai să avem grijă, căci de aici provin majoritatea problemelor de sănătate.

La prânz, consum salate de tot felul, în general hrană vie, iar seara, supe-creme, mâncare gătită la abur sau la cuptor, pește, sunt o mulțime de variante. Între mese, am gustare: un fruct la alegere, de obicei papaya sau măr; acum, vara, mănânc pepene roșu. Din când în când, paste integrale cu fructe de mare, un desert bun făcut în casă și înghețată neapărat. Rar, brânză, asta pentru că nu mă pot lăsa de tot de ea, sunt machedoancă, și la noi ea e baza. Îmi fac poftele, dar cu măsură”, a dezvăluit Elena Gheorghe pentru VIVA!, în urmă cu ceva timp.

Elena Gheorghe are 50 de kilograme

Elena Gheorghe are 50 de kilograme și la această greutate se menține de ani de zile. Pe lângă regimul alimentar, vedeta are grijă să facă și sport, dar și să se hidrateze corespunzător. „În adolescenţă am fost grăsuţă, aveam atâtea kilograme câte am avut şi în sarcina cu Amelie, adică 58. Am ţinut o cură de slăbire prostească înainte să intru la liceu, şi atunci am slăbit vreo zece kilograme. N-a fost sănătos, dar de atunci mi-am promis că n-o să mai ajung acolo. Încetul cu încetul, am învăţat să mănânc, zic eu, echilibrat, să gust din ce mi-e poftă, ca să nu mă frustrez, dar nici să sar calul.

Aşa că sunt pentru mâncare sănătoasă (dacă se poate fără prăjeli, ar fi minunat) şi mişcare, iar seara după 20.00, ceai şi apă din belşug. În timpul sarcinii, am mâncat la fel ca înainte, contează foarte mult calitatea mâncării, mai ales pentru bebe. Legume, fructe, peşte alb, vită, curcan, cam asta mâncam eu în timpul sarcinii… Şi gustam din ce îmi era poftă. Şi cred că e şi gena bună, de ce să mint?!”, a mai adăugat artista.

