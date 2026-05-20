Dacă lumea s-a obișnuit să-l vadă pe micile ecrane, la „În căutarea adevărului”, emisiune difuzată de luni până vineri, de la ora 13.00, de această dată lucrurile au stat diferit. Ne-am întâlnit cu Ernest la piață și am mers cu el printre tarabe, într-o perioadă în care tot mai multă lume vorbește despre prețuri.

Prezentatorul de la Kanal D nu investiga vreun caz, ci era la cumpărături, așa că nu am ratat ocazia de a-l însoți.

O zi la piață cu Ernest de la Kanal D

Potrivit celor spuse de el, Ernest merge la piață cu același simț ca pe teren. Se uită în jur, observă tot, culege informații și se transformă într-un adevărat detectiv al calității. Din instinct profesional ia în calcul toate detaliile, dar nu uită să se bazeze și pe instinct.

Când vine vorba despre cumpărături, îndrăgitul prezentator pare mult mai relaxat decât atunci când face vreo investigație: printre tarabe, vedeta Kanal D alege pe sprânceană fructele și legumele.
 
Libertatea: Ai venit cu listă la piață sau te bazezi pe inspirația de moment?

Ernest: De obicei, atunci când fac aprovizionarea, vin cu lista pregătită. E mult mai simplu și mă ajută să eficientizez tot procesul. Spun asta pentru că sunt pățit. Să uiți să cumperi un ingredient și să fii nevoit să faci cale întoarsă devine frustrant, așa că e mult mai bine să vii la cumpărături cu listă.

De obicei fac lista împreună cu soția mea. Dacă la final își dă seama că lipsește ceva din sacoșă, îmi apare un zâmbet, urmat de replica „Păi, im sorry, nu era pe listă”! De această dată însă nu am avut o listă pregătită, știam doar că vreau niște fructe de sezon și flori pentru soția mea.
 
Cine și ce va găti cu aceste produse?

La noi în casă, sarcinile sunt împărțite și fiecare e cu „bucătăria” lui. Ada se ocupă de supe, ciorbe și mâncăruri mai complexe, iar eu sunt specializat în gătirea cărnii, la cuptor sau grătar, și în prepararea salatelor. Azi însă am găsit niște căpșune românești foarte bune pe care le vom pasa și le vom pune în lapte rece, făcând astfel un desert nu foarte dulce, dar parfumat și răcoritor.

De asemenea am luat o legătura sănătoasă de mărar pe care îl voi toca fin și îl voi amesteca cu urdă, pentru a-l servi ulterior pe pâine prăjita. Am mai găsit și cartofi noi românești, cu tot cu coajă, pe care îi voi prăji întregi în ceaun și îi voi servi cu telemea rasă. Pentru salată am luat castraveciori, pe care îi voi tăia felii fine, îi voi da cu sare, îi voi stoarce și voi pune peste ei oțet. Merg de minune cu cartofii noi.

Mama lui l-a învățat să meargă la piață

Cine te-a învățat cum să faci piața?

Mama m-a învățat! De mic mă lua cu ea la piață și sincer vă spun că pentru mine nu era deloc o activitate plictisitoare, ci din contră, îmi aduc aminte și acum că îmi plăcea forfota aceea și diferitele arome și mirosuri care te îmbiau printre tarabe. Plus că mi se părea fascinant cum te abordau comercianții ca să te facă sa cumperi de la ei. De la mama am învățat tips and tricks.

Regula de bază este să dai o tură de piață, vezi, guști și negociezi. Mai scump nu înseamnă neapărat mai bun, dar dacă e ce trebuie, plătește prețul cerut. Negociază, dar cu bun simt! Munca omului trebuie să fie răsplătită.

Ernest de la Kanal D la piață

Ai anumite secrete care te ajută să alegi cele mai bune fructe și legume?

Mă bazez pe simțurile de bază: văz, miros, gust și tactil. Mă număr printre oamenii care au destul de mulți ani în spate și au prins vremurile în care legumele si fructele se găseau doar în sezon, nu non-stop, așa că am în cap o „bază de date” despre cum ar trebui să arate, să miroasă și să se simtă la atingere un fruct sau o legumă.

Și pentru că trăim vremuri moderne și suntem ultra-tehnologizați, am cumpărat și un aparat care îmi spune nivelul de chimicale sau pesticide din legume și fructe. Asta pentru că, din păcate, trăim vremurile pe care le trăim și te poți trezi că te îmbolnăvești serios mâncând legume și fructe pline de pesticide când tu crezi că „mănânci sănătos”.

Amintiri din copilărie
 
Ai vreo amintire dragă legată de piață?

Țin minte când eram copil că vedeam dimineața, în drumul către școală, când treceam pe lângă halta din Petroșani, femeile cu batic care duceau pe cap saci cu diverse legume și fructe. Eram uimit cum puteau duce acele femei sacii aceia mari pe cap, în echilibru. Acum acele amintiri par desprinse din altă epocă.
 
Care e produsul fără de care nu pleci niciodată din piață?

Eternele legături de pătrunjel și mărar.
 
Ai o tarabă preferată?

Cea cu plante aromatice, precum muștar, hrean sau busuioc. Mă duc direct în copilărie, la aromele și mirosurile puternice pe care le descopeream când mergeam cu mama la piață. Și murăturile, la fel, prin mirosul și gustul lor.

De ce faci piața aici, ce amintiri te leagă de acest cartier? 

Am locuit în Drumul Taberei timp de 10 ani. Pe Aleea Băiuț am avut primul meu apartament, un apartament de două camere, confort doi. Aveam 23 de ani și tot ce vine la pachet cu această frumoasă etapă a vieții: viața de tânăr, fără griji, în care puteai să dormi patru ore pe noapte și să fii fresh și aveai sentimentul că ești nemuritor. Iubeam verile călduroase, sufocante, eu venit dintr-o zonă de munte. Adoram parfumul teilor și energia plăcuta a acelui cartier.
 
Cum reacționează oamenii când te văd la cumpărături? Au impresia că ești pe teren, sunt încordați, relaxați?

Majoritatea oamenilor reacționează foarte bine, mă onorează cu energia lor pozitivă, cu chipul lor zâmbitor și cu vorbele bune pe care mi le spun. Apreciază ceea ce fac și asta e măgulitor pentru mine, îmi dă putere să merg înainte. Bineînțeles că 9 din 10 oameni inevitabil îmi adresează întrebarea „Pe cine urmăriți? V-a trimis vreun soț sau vreo soție?”, dar o fac sub formă de glumă și e un schimb plăcut de energie între mine și ei. Le mulțumesc pe această cale tuturor, din tot sufletul!

A cumpărat flori pentru soție

Am văzut că ai cumpărat flori pentru soția ta. De ce bujori?

Da, am cumpărat bujori, pentru că sunt printre florile ei preferate, dar trebuie să recunosc că și mie îmi place parfumul lor, la fel cum îmi place și parfumul florilor de liliac și al celor de mâna-Maicii-Domnului. Între timp, bobocii de bujori s-au desfăcut, sunt parfumați, dar nu se compară cu bujorii pe care îi are în gradină domnul Mihai, un om deosebit pe care l-am cunoscut la filmări și de la care, în fiecare an, iau un buchet pentru soția mea. Mulțumesc, nea Mihai, să vă dea Dumnezeu sănătate!
 
E o ocazie specială sau obișnuiești să faci asta?

Îmi place să dăruiesc flori sau să fac cadouri fără vrun motiv anume, iar la ocaziile speciale apar cu ceva simbolic. Nu pot explica de ce, pur și simplu așa funcționez.
 
Care sunt fructele tale preferate?

Bananele, de departe. Cred că din cauza faptului că în copilăria comunistă aveam parte de o banană, literalmente una, o dată la câțiva ani și atunci nu o mâncam, ci o savuram mestecând încet fiecare mușcătura. Țin minte că într-un an am primit așa, pe ascuns, o jumătate de banană de la niște prieteni de familie din care am ciugulit două zile, căci nu mă înduram să o mănânc pe toată odată. Ce vremuri, nu? Apoi îmi plac perele, dulci, zemoase, parfumate. Ah, un deliciu! Merele îmi plac mult, cireșele și prunele. 

Își învață fiul să mănânce sănătos

Cum îl înveți pe băiețelul tău să mănânce sănătos?

Prin puterea exemplului. Copiii învață copiind comportamentul celor din jur, iar Alex m-a văzut mâncând diversificat, cât mai diversificat, legume și fructe aflate în sezonul lor, atunci când ele se coc natural și nu sunt forțate. Mănânc și multe salate, precum rucola, baby spanac, valeriana, lollo rossa sau leurdă, în care combin nucă și câte un măr tăiat cubulețe. Când sunt roșiile în sezon, e bătaie pe salata de vară, cu ceapă roșie, castravete, ardei gras și ulei de măsline.

L-am învățat că e sănătos să mănânci din toate, nu să te axezi pe câteva feluri. Și sunt mândru că la noi la masă e nelipsită salata. Mă bucur că mănâncă avocado și natur cu sare, piper, zeamă de lămâie și ulei de măsline, amestecate la blender, sub formă de pateu cu telemea, nucă, ulei de măsline și un vârf de linguriță de muștar.

De asemenea, noi facem aproape în fiecare zi un smoothie în care amestec fructe de sezon cu banană, cu câteva migdale sau caju, câteva frunze de spanac sau varză kale, ghimbir, care e nelipsit din casă, și pudră de curcuma. E un booster pentru imunitate și am observat că răcește mai rar și când răcește face forme mai ușoare, deci recomand tuturor!
 
 

