Cei trei români sosiseră în Görlitz luni, în jurul orei 16.00, și se cazaseră într-un apartament de vacanță situat la primul etaj al imobilului. La scurt timp, în jurul orei 17.25, Cosmin a ieșit din casă pentru a merge la farmacie și la supermarket, după ce logodnica lui se plânsese de dureri de cap. Această decizie i-a salvat viața.

Miercuri seara, în jurul orei 22.30, o persoană a fost descoperită în timpul operațiunii de căutare. Căutările au fost oprite pentru recuperarea cadavrului. Un paramedic a putut doar să declare persoana decedată. Detectivii au identificat-o pe decedată ca fiind Georgina, tânăra de 25 de ani din România, care se afla în vacanță la Görlitz cu partenerul ei și o prietenă, notează publicația Saechsische.

Partenerul femeii în vârstă de 25 de ani, care nu se afla în casă în momentul accidentului și a urmărit eforturile de salvare de la fața locului timp de trei zile, este îngrijit de paramedici.

Parchetul va decide cum va proceda cu cadavrul tinerei de 25 de ani. Este posibil să se dispună o autopsie. Circumstanțele morții tinerei de 25 de ani sunt încă complet neclare.

Potrivit poliției, o examinare inițială a corpului femeii în vârstă de 25 de ani a avut loc la fața locului, după ce au fost recuperate rămășițele acesteia. Aceasta a inclus documentarea rănilor. Circumstanțele exacte ale morții sale și dacă mai era în viață după prăbușire vor fi acum stabilite de medicina legală.

Căutările au fost reluate după recuperarea cadavrelor. O altă româncă, de 26 de ani și un bărbat germano-bulgar de 48 de ani sunt încă dispăruți. Clădirea prăbușită avea mai multe apartamente de vacanță și spații de cazare pentru persoane care, la fel ca bărbatul în vârstă de 48 de ani, se aflau la Görlitz în interes de serviciu. Câinii de căutare au fost trimiși din nou în noaptea de miercuri spre joi pentru a ajuta la căutări.