Scena „Românii au talent” a fost, aseară, martora unui spectacol electrizant, plin de emoție, surprize și demonstrații uimitoare de talent. Milioane de români au urmărit show-ul captivant, emisiunea fiind și în această săptămână lider absolut de audiență.

Într-o ediție intitulată „Toate trăirile”, jurații Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, alături de prezentatorii Smiley și Pavel Bartoș, au fost martorii unui moment memorabil: prestația impresionantă a trupei de acrobație Hakuna Matata.

Trupa Hakuna Matata e din Tanzania

Cu un show uluitor, plin de forță, agilitate și echilibru, trupa originară din Tanzania a reușit să-i surprindă pe jurați. „Eu cred că doar trăiți în Tanzania și, în realitate, sunteți de pe altă planetă! Am încercat să stau singur pe primul cilindru și știu cât e de dificil.

E un exercițiu bun pentru snowboarding, să înveți să-ți ții echilibrul. Dar doar am încercat, nu am și reușit. Ce ați făcut voi e de domeniul imposibilului! Eu v-aș încadra la categoria surreal! Noi asta ne dorim să vedem cel mai tare în emisiune – lucruri care să ne surprindă, să ne lase cu gura căscată și, după, noi, în continuare, să nu credem că a fost adevărat ceea ce am văzut!

La nivelul acesta ați fost voi astăzi! Am crezut că le-am văzut pe toate. Ei bine, se dovedește că nu e așa și că, în continuare, cineva reușește să ne surprindă. Voi ați făcut asta! Dar eu mi-aș dori foarte tare să mă asigur că voi o să ajungeți în semifinală”, a spus Andi Moisescu înainte de a apăsa butonul auriu și de a-i trimite direct în semifinale.

Audiență 14 februarie „Românii au talent” 2025

Ediția de aseară a show-ului Românii au talent a fost lider absolut de audiență. În intervalul orar 20:28 – 23:34, PRO TV a înregistrat, în rândul publicului național cu vârste între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, 10,8 puncte de rating și 34,2% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 4,3 puncte de audiență și 13,5% share. De-a lungul difuzării, peste două milioane de români au trecut prin toate trăirile alături de cei care au urcat pe scenă, iar în minutul de aur, la ora 23:07, peste 2,3 milioane de telespectatori urmăreau cel mai iubit show de televiziune din România.

Ansamblul Dor Transilvan, Sirqus Alfon, Matteo Fraziano, Ziana și Ionuț Pavel, Ana Ștefănescu, Misha Grossu, Ksenia Parkhatskaya și Mirabela Vian trec în etapa următoare, după ce au primit 3 sau 4 DA din partea juraților.

Vinerea viitoare, de la ora 20:30, pe PRO TV, scena talentului își deschide din nou porțile pentru alți concurenți pregătiți să demonstreze că pasiunea, curajul și ambiția pot face diferența. Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.

