Tudor Istodor joacă în serialul „Groapa”. Fiul actriței Maia Morgenstern intră rapid în pielea personajului: „E un rol extrem de complex”

Maia Morgenstern și Claudiu Istodor au fost căsătoriți în perioada 1983-1999 și au împreună un fiu, pe Tudor Aaron Istodor, 39 de ani. El calcă pe urmele părinților săi, e actor de succes. În 2017, Tudor Istodor a obținut o victorie la Berlinară. El a fost unul dintre cei zece tineri actori europeni care au fost selectaţi în programul Shooting Stars, organizat de European Film Promotion (EFP) şi ajuns la cea de-a 20-a ediţie.

Acum, el joacă în serialul „Groapa”, care va fi difuzat în curând la Pro TV. A trecut rapid de casting, iar acum filmările sunt în toi.

Libertatea: Cum ai primit propunerea de a juca în serialul GROAPA și cum a fost la casting? Care e povestea?

Tudor Istodor: Cu chef și mari așteptări. Am primit un telefon de la directoarea de casting Domnica Cârciumaru care m-a chemat la casting, acolo m-am înțeles bine cu regizorii și se pare că am înțeles care e zona personajului meu. După care am primit vestea că am luat proba și ne-am apucat de treabă.

-Cât durează o zi de filmare și cât timp îți ia să intri în pielea personajului?

-Depinde de zi. Sunt zile mai lungi, zile mai scurte, zile mai grele, zile mai ușoare. În pielea personajului intru destul de repede, când aud “motor” la cameră, și ies la fel de repede când se dă „stop”. Nu rămân în personaj acasă sau când mănânc sau când mă văd cu prietenii, dar pot să spun că mă gândesc destul de mult la personajul meu în timpul în care nu filmez.

-Ce poți să ne spui despre rolul tău? Cu scenariul te-ai obișnuit?

-N-aș vrea să spun prea multe ca să nu vă stric surpriza. E un rol extrem de complex, foarte nuanțat, cu un ambitus emoțional foarte mare. Vali e un personaj care nu a primit afecțiune la timpul potrivit, nu i s-a oferit încredere, așa că face ce face pentru a lua ce nu i s-a dat niciodată. Dar lucrurile sunt nuanțate, nu e doar cu alb și negru, bun și rău. Îmi place mult ce am de jucat.

Tudor Istodor: „Nu prea am nimic în comun cu Vali, personajul meu”

– Ai ceva în comun cu personajul tău? Ce îți place și ce nu îți place la acesta?

– Nu prea am nimic în comun cu Vali. Dar cu atât mai mare provocarea mea ca actor. Încerc să găsesc paralele situațiilor din scenariu cu situații din viața mea, evident viața mea fiind muuuult mai light.

– Simți că rolul tău te provoacă? Cum anume?

-Da, mă provoacă. Întotdeauna vrei să joci altceva decât ești în viața de zi cu zi.

-Reușești să ai timp și de alte proiecte, de familie, de prieteni, pe parcursului filmărilor de la GROAPA?

– Se filmează destul de intens, deci timp liber mai puțin. Dar nu mă plâng, e de bine.

-De ce telespectatorii trebuie să urmărească acest serial, care va începe în viitorul apropiat la Pro TV?

-E un serial cu mulți actori foarte buni, e bine scris, eu când am citit scenariul – l-am citit pe nerăsuflate, așa de tare m-a prins povestea. Sper și serialul să aibă același impact, să te prindă, să îți dorești să afli ce se întâmplă, să te bucuri, să te superi, să empatizezi cu personajele, să le înțelegi, să îți dorești să le descoperi.

