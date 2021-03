Care au fost ultimele cuvinte pe care Ilie Năstase i le-a spus Ioanei, înainte de a depune actele de divorț. „Mie nu are cum să îmi ia totul. Există o lege”

Ioana Năstase a făcut noi declarații despre ceea ce se întâmplă în familia ei și a recunoscut că fostul tenismen a avertizat-o că îi va lua toate bunurile materiale.

„Ultimele sale cuvinte pentru mine au fost acelea că o să îmi ia totul la divorț. Probabil vrea să îmi ia și ce am dobândit cu fostul meu soț. Eu nu sunt genul să tolerez.

Mie nu are cum să îmi ia totul. Există o lege ce ține cu dreptatea. Eu am muncit o viață pentru ce am acum, deci nu are cum să îmi ia Ilie mie lucrurile și munca mea”, a declarat Ioana pentru playtech.ro.

Ioana Simion și Ilie Năstase au fost protagoniștii unui scandal-monstru în luna ianuarie a acestui an. Fostul tenismen și-ar fi bătut soția, care a sunat la 112 pentru a scăpa din mâinile lui.

