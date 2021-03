Soția lui Ilie Năstase a depus actele de divorț. Motivul pentru care despărțirea se va face în fața instanței. „Nu pot trăi în haos, în violență”

„Da, așa este. Am decis să divorțez, iar Ilie mi-a împărtășit și el dorința lui, numai că el nu a vrut la notar, așa cum mi-am dorit, ci la tribunal, din păcate.

În cele două luni de când i-am dat ultimatum, nu s-au schimbat prea multe. Eu sunt un om liniștit, nu pot trăi în haos, în violență. Vom vedea ce se va întâmpla pe mai departe”, a declarat Ioana Năstase în exclusivitate pentru Click!.

Contactat telefonic, Ilie Năstase a declarat că nu știe nimic. „Nu știu nimic, nu am ce să comentez. Vorbiți cu ea. Eu sunt în tren”, a declarat Năstase pentru sursa citată mai sus.

„Am fost și am făcut ce trebuia să fac. Am luat decizia, am stat două luni, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că e cel mai bine așa.

Pentru că așa și-a dorit soțul meu, așa a vrut el, de ce, nu știu. Așa și-a dorit (n.r. – de ce la tribunal și nu la notar)”, a spus Ioana Simion la Antena Stars.

Scandal-monstru la începutul acestui an

Ioana Simion și Ilie Năstase au fost protagoniștii unui scandal monstru în luna ianuarie a acestui an. Fostul tenismen și-ar fi bătut soția, care a sunat la 112 pentru a scăpa din mâinile lui.

„În cazul meu, nu este nevoie. Eu îi voi da tot ce este de dat. Dacă sunt bunuri acumulate în comun, eu îi voi da ce este de dat. Sunt o femeie pe picioarele mele, nu stau să mă țigănesc.

Acele bunuri nu se vor împărți, probabil cadoul pe care mi l-a oferit. Nu știu de ce a ales această cale. Vom vedea în instanță”, a continuat Ioana Simion.

„Le va fi mai greu la început, după care viața va intra pe un făgaș normal. O femeie nu merită înjosită, indiferent cine ar fi acea persoană. (…)

E foarte bună starea mea de acum, sunt ok cu mine însămi că am luat decizia corectă. M-am gândit foarte bine”, a susținut vedeta.

