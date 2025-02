Jasmine Pineda, starul din „90 Day Fiancé”, a confirmat că este însărcinată cu al treilea copil, pe 6 ianuarie 2025. Zvonurile despre sarcina ei au început să circule pe rețelele sociale, iar un apropiat a declarat pentru In Touch că tatăl copilului este „aproape sigur” Matthew Branistareanu, presupusul ei iubit. Pe 18 februarie 2025, la doar o zi după debutul lui Matthew în „90 Day: The Last Resort”, cei doi au făcut publică vestea printr-o ședință foto emoționantă, potrivit yahoo.com.

Cine este Matthew Branistareanu?

Matei, cunoscut și ca Matt sau Matthew, este actor și a studiat la Eastern Michigan University, fiind inclus pe lista de onoare a universității în iarna anului 2016. Conform IMDb, a apărut în mai multe producții, inclusiv „A Night to Seize” (2011), „Clayman” (2012), „Haunt Hunters: Stagecoach Shop“ (2015) și „American Sharia” (2017). De origine română, Matt este pasionat de mașini și își împărtășește frecvent interesul pe Instagram, unde este urmărit și de Jasmine.

Relația dintre Jasmine și Matt a ieșit la iveală în timpul emisiunii „90 Day: The Last Resort”, când Jasmine a mărturisit că l-a cunoscut la o sală de sport din Michigan, în timp ce era încă măritată cu Gino Palazzolo. Matt a apărut pentru prima dată în emisiune pe 17 februarie 2025, când Jasmine l-a sunat prin FaceTime pentru a-l introduce într-o posibilă relație deschisă cu Gino. Întrebat dacă relația lor este „strict platonică”, Matt a răspuns: „Suntem buni prieteni. Dacă s-ar întâmpla ceva, ar fi cool pentru mine. Dar, știi, în căsnicie sunt suișuri și coborâșuri. Eu doar vreau să o văd fericită”.

Matthew Branistareanu este tatăl copilului lui Jasmine Pineda

Pe 18 februarie 2025, Jasmine și Matt au confirmat oficial că așteaptă primul lor copil. Într-un videoclip postat pe pagina oficială „90 Day Fiancé”, Jasmine, îmbrăcată într-o rochie albă fără bretele, își mângâia burtica și declara: „Am o veste foarte specială! Sunt însărcinată și abia aștept să-mi cunosc minunatul bebeluș”.

Matt a distribuit pe Instagram două imagini din ședința foto: una în care cei doi, îmbrăcați în ținute crem, se îmbrățișau alături de câinele lor, Coco, și o alta în care Jasmine apărea nud, acoperindu-și bustul cu un braț și mângâindu-și burta cu celălalt. Matt a adăugat în descriere doar un emoji cu inimă roșie.

Pe 6 ianuarie 2025, surse au confirmat pentru In Touch că Gino nu este tatăl copilului. „Este aproape sigur că e tipul Matt”, a declarat un apropiat. Jasmine a ironizat speculațiile despre paternitate printr-un videoclip în care ținea în brațe un aligator de pluș, spunând în glumă: „Am un anunț special! Iată bebelușul meu… și seamănă exact cu tăticul”. Apoi și-a scos pălăria și a pus-o pe jucărie, făcând aluzie la faptul că Gino poartă mereu pălării.

Într-o altă postare, Jasmine a lansat un sondaj în care întreba dacă ar trebui să-l ducă pe „Ginogator” la emisiunea „Maury” pentru a confirma cine este tatăl.

Jasmine Pineda l-a înșelat pe Gino Palazzolo?

Zvonurile despre o posibilă infidelitate au apărut în mai 2024, când un blog „90 Day Fiancé” a susținut că Jasmine avea o relație secretă. Se pare că în decembrie 2023, Gino ar fi dat-o afară din casă după ce a prins-o înșelându-l cu un bărbat cunoscut la Planet Fitness în Belleville, Michigan. Jasmine s-ar fi mutat apoi cu acest bărbat, iar internauții au analizat imagini care sugerau că aceasta locuia în noua casă a iubitului ei.

Pe 2 decembrie 2024, în „90 Day: The Last Resort”, Gino a declarat că Jasmine a lipsit trei nopți de acasă fără să spună unde se află. Când a confruntat-o, ea i-a spus că nu vrea să știe adevărul, lăsând de înțeles că ar urma mai multă dramă între ei.

Jasmine a evitat să abordeze zvonurile direct, afirmând pe Instagram: „Rețelele mele sociale sunt pentru promovarea brandurilor mele, nu pentru a răspunde bârfelor. Vă iubesc pe toți”.

Mai târziu, s-a confirmat că misteriosul iubit al lui Jasmine era, de fapt, Matt.

