Astăzi, juratul de la Vocea României a dat ultimele detalii despre situația în care se află el și familia sa. Acesta a ținut să precizeze că hotelul în care sunt cazați se află departe de conflicte, iar singura lui preocupare este să găsească o soluție pentru a se întoarce în România.

„Mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis un gând bun și sincer. Asta e semnul umanității! Mulțumesc și prietenilor mei apropiați care și-au oferit întreg suportul lor, nu numai moral, să ne putem întoarce acasă.

După cum mă știți, unii dintre voi, eu nu fac caz de situații de genul ăsta și nu încerc să dramatizez lucrurile de dragul unor comentarii sau like-uri. Niciodată n-am recurs la asta. Nici nu postez poze care să ateste stresul meu sau al altora, pe perioada unui moment ca ăsta. Caut soluții, nu fac marketingul situației de criză. Nu ne-ar ajuta cu nimic.

De ieri până azi, m-a sunat multă lume din presă care m-a întrebat dacă vreau să spun ceva. Mulțumesc colegilor de la ȘtirileProTV care m-au încurajat si mi-au dat răgaz până găsesc soluția venirii acasă.

Cât privește mediatizarea, Kuala Lumpur, locul în care sunt acum, e departe de conflict. Cei aflați în zonă, Dubai, Doha, Qatar ș.a.m.d. au gândul meu bun și ei trebuie să fie prioritizati, în sensul ăsta. La noi, singura problema este că mai toate zborurile spre casă trec pe deasupra zonelor de conflict.

Ai mei sunt bine, iar eu sunt optimist. În orice context trebuie să vezi partea pozitivă. Nici nu se pune problema unei comparatii cu cei care au fost și poate sunt sub dronele și rachetele iraniene. Ne rugăm pentru ei!

De fiecare dată, momentele grele din viață au scos la iveală opinii și atitudini diverse. Le păstrez pe cele bune! Doamne-ajută! E 1 Martie. Primăvară frumoasă tuturor”, a scris Horia Brenciu pe contul de socializare.

