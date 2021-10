Unde a lucrat Feli Donose înainte să devină cântăreață. „Nu aveam cum să trăiesc dintr-un salariu fix”

La jumătatea clasei a noua, Feli Donose a renunțat la liceu. Nici nu împlinise 18 ani, dar știa cu siguranță că trebuie să cânte, că trebuie să compună. Artista și-a luat viața în propriile mâini de mică, a muncit de la o vârstă fragedă. Înainte de a deveni cântăreață, aceasta a activat în multe domenii care nu aveau nicio legătură cu muzica.

„Eram agent de vânzări la o companie de telefonie mobilă, după care mi-am dat seama că nu am cum să trăiesc dintr-un salariu fix. Atunci descopeream supa la plic, cam atât de low-budget eram. După aia, m-am angajat în comerţ. Am lucrat într-un fast food, apoi s-a deschis primul mall din Cluj şi m-am angajat acolo.

Şi uite aşa am reuşit, din lumea asta de barman-ospătar, să supravieţuiesc uşor-uşor tot mai bine. Eu m-am dus orbeşte în Cluj că am zis că e un oraş mai mare, cu posibilităţi mai mari de a face muzică, poate găsesc pe cineva.”, a declarat artista pentru Adevărul.

Într-o zi, din întâmplare, Grasu XXL a ascultat o înregistrare cu Feli Donose. Imediat a sunat-o, imediat și-a dorit o colaborare cu ea. Pe atunci, cântăreața era ospătăriță. „Aşa se face că ziua eram barman-ospătar şi seara lucram în studio la piese. Apoi am scris o piesă care a scăpat pe net şi pe care a auzit-o Grasu XXL, care m-a sunat când lucram într-un fast food chinezesc. Spălam o caserolă când am văzut că mă sună un număr. Eu am panică dacă nu cunosc numărul: „Aoleu! A murit cineva!“. Că sunt dramatica pământului!

Iau telefonul şi aud: „Bună, Feli, Dragoş Nichifor sunt, mi se mai spune Grasu XXL“. Am leşinat! „Am văzut o înregistrare cu tine şi mi-ar plăcea să facem o piesă împreună“. Deci nu mai auzeam şi nu mai vedeam nimic. Dar ştii cum am reacţionat? „Da, Dragoş, uite, poţi să mă suni mai târziu că nu pot vorbi acum“. Ca să nu îmi vadă extazul şi nesiguranţele, ştii? Am trăit foarte multe lucruri.”, a mai povestit vedeta pentru aceeași sursă.

„Merg pe drumul ăsta cam de vreo 8-9 ani”

De-a lungul anilor, cântăreața a trecut prin momente plăcute, dar și unele mai puțin plăcute. Feli a recunoscut în repetate rânduri că a avut episoade de depresie și că a trecut cu greu peste relațiile toxice. Deși nu mai are niciun motiv să fie nefericită, artista face în continuare meditație și terapii energetice pentru a-și crea o stare bună de psihic.

Chiar dacă s-a vindecat de depresie și în momentul de față trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, Feli merge în continuare la terapie și încearcă să ducă un stil de viață total diferit de până acum. „Nu știu să zic dacă sunt credincioasă. Cred că mai mult sunt spirituală. Am eu așa legătura mea cu Dumnezeu. Eu îi zic Dumnezeu, unii zic Universul, unii zic Cerurile. Eu merg pe drumul ăsta cam de vreo 8-9 ani, după o depresie din aia imensă de m-a pus la pământ, de nu mai știam nici cum mă cheamă, nici unde sunt. Când am luat-o pe drumul ăsta, simțeam așa că nu mă mai bucura nimic.

Atunci am zis să văd care e treaba cu meditațiile, ce înseamnă chakrele astea. Bine, nu m-am dus într-o extremă. Am început să fac exerciții de respirație, să fac tot felul de meditații, după care am început să merg la terapie la o tipă care este pe infoenergetică. Eu cred că pe Pământul ăsta sunt oameni cu har”, a povestit Feli, completând că de când face terapie energetică a reușit să se pună pe picioare și lucrurile s-au așezat în viața ei. „Mă duc de 4 ani la cineva care m-a ajutat să văd altfel lucrurile. M-a pus foarte bine pe picioare și am început să fiu mai atentă la ce scriu, ce muzică ascult, ce carte citesc”.



