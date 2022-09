De aproximativ o lună, CRBL a închiriat în București o casă cochetă, cu curte. Cântărețul nu are de gând să își cumpere o locuință prea curând, având în vedere piața imobiliară instabilă. „Nouă ne place să experimentăm, nu vrem regrete și nu vrem o viață plictisitoare. Nu am avut casă, stăm cu chirie în continuare. Am ales să stăm cu chirie pentru că nu ne place ce se întâmplă pe piața imobiliară, nu e momentul și cu COVID-ul, cu tot ce se întâmplă nu e momentul.

Avem o casă cu curticică. Avem noi cultura asta mai estică să ai casa ta, în afară nu e deloc așa. Deocamdată stăm în umbră, analizăm, până ne decidem să cumpăram ceva”, a declarat CRBL, care a avut-o alături pe soția lui.

Cei doi trăiesc de aproximativ 15 ani o frumoasă poveste de iubire, au împreună și o fiică, pe Alessia, care are 12 ani. Momentan, ei nu își doresc al doilea copil.

„Alessia merge la aceeași școală la care a început de la 5 ani. Oriunde ne-am duce în lumea asta și ne-am întoarce, ea o să facă aceeași școală!

Nu! Dacă vine, vine, dar să ne gândim noi să facem nu. E bine așa! Are 12 ani Alesia, mai avem șase ani, are liber și ea, și noi! Să bag încă unul să ce, să mai pierd 18 ani?”, a declarat Elena pentru click.ro.

Motivul pentru care s-a întors în România

CRBL a recunoscut acum ceva vreme că a revenit în țară pentru a face muzică. „M-am întors atât pentru muzică, că mi-e foarte dor de scenă, mai ales după pandemia asta în care am tot adunat muncă de studio.

Dar îmi era dor și de România asta verde, asta frumoasă, plină de locuri în care noi încă n-am ajuns până la vârsta asta și pe care vrem să o descoperim!”, a declarat CRBL pentru Cancan.

