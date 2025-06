Începând cu sezonul 14, câștigătorul sau câștigătoarea Chefi la cuțite primește, alături de marele trofeu și suma de 30.000 de euro, experiența unică a unui stagiu sub îndrumarea lui Richard Abou Zaki, chiar în bucătăria unde a conceput rețetele care i-au adus prima stea Michelin.

„Am descoperit o lume nouă la restaurantul Retroscena – acest stagiu mi-a deschis ușa spre o experiență total diferită față de bucătăriile în care am lucrat până acum. Retroscena are o bucătărie cu o identitate aparte, foarte puternică. Se vede că Chef Richard pune suflet în fiecare farfurie pe care o creează. Totul se întâmplă la alt nivel aici, este fenomenal”, a declarat Claudiu Gherguț.

Richard Abou Zaki, mândru de Claudiu Gherguț

„Claudiu a mai lucrat în bucătării fine dining, dar, desigur, fiecare bucătărie fine dining are identitatea sa, așa încât pentru el este o experiență nouă, pe care mă bucur din tot sufletul că i-o pot oferi. O experiență la cel mai înalt nivel în gastronomie, care îi arată ce a făcut din Retroscena un restaurant faimos și apreciat în Italia. Claudiu a meritat din plin să câștige sezonul 15 și sunt foarte fericit că își va îmbogăți experiența cu acest stagiu la Retroscena, care îi dezvăluie noi tehnici în bucătărie, dar și inspirație, idei și perspective pentru drumul lui în continuare.

Este un băiat ambițios, care a făcut multe sacrificii pentru această meserie și care vrea să învețe cât mai multe despre arta culinară. Experiența de aici este un stagiu despre excelența în gastronomie oferit celui mai bun dintr-un sezon – iar acesta este mesajul care pleacă și spre concurenții următorului sezon, pentru ca ei să aibă un plus de motivație ca să dea tot ce au mai bun în această competiție”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Cine e Claudiu Gherguț

Născut la Brașov, Claudiu a descoperit bucătăria în adolescența petrecută în Italia, iar mai târziu, când a ajuns în Franța, a înțeles că gastronomia este pasiunea care îl definește. Printre altele, Claudiu are în CV și experiența din bucătăria unui restaurant cu o stea Michelin din Strasbourg, votat pe Tripadvisor cel mai bun restaurant din lume în 2018.

De-a lungul sezonului 15, Claudiu Gherguț a avut un parcurs spectaculos la Chefi la cuțite. Încă din etapa de preselecții, concurentul s-a remarcat prin faptul că i-a convins pe toți cei patru jurați să îi ofere cuțitul de aur, însă alegerea lui a fost Orlando Zaharia.

„Când l-am cunoscut prima oară pe Claudiu, am văzut în ochii lui nu doar ambiția unui tânăr pasionat de bucătărie, ci și vulnerabilitatea frumoasă a unui tânăr care visează sincer. Am simțit imediat că am o responsabilitate în fața mea – să-l cresc, să-i arăt un drum. Pe tot parcursul acestei călătorii, Claudiu a fost exemplul perfect de disciplină, dedicare și inimă. Niciun pas nu i-a fost ușor, dar fiecare pas a fost asumat. Claudiu este câștigătorul sezonului 15! Și nu doar atât. Claudiu este câștigătorul respectului meu și al vostru și, poate, cel mai important, al propriei sale încrederi. Felicitări, Claudiu Gherguț! Sunt foarte mândru de tine”, a scris Chef Orlando Zaharia, pe Instagram.