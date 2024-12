La un an de la divorțul de Elena, CRBL a cunoscut-o pe Olga Guțanu, care are 23 de ani, e fotomodel și e originară din Republica Moldova. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, artistul a dezvăluit unde s-a întâlnit prima dată cu tânăra care îi e iubită de șapte luni.

„Joia noi mergem la clubul moto, avem întâlnirea noastră și într-o joi, cu doi prieteni de acolo, am ieșit în Centrul Vechi și acolo am cunoscut-o pe Olga, într-un bar, într-un pub. În seara aia ne-am cunoscut și apoi ea a plecat două săptămâni și m-am mai văzut cu ea apoi, după ce s-a întors.

Apoi ușor, ușor, constructiv, ne-am mai văzut, am povestit, și am ajuns astăzi aici, când mai avem un pic și facem șapte luni. Olga are 23 de ani, are jumătatea vârstei mele, mi se pare asta un lucru foarte rar, că sunt foarte puțini în lumea asta care nimeresc efectiv jumătatea pentru că așa s-a nimerit anul ăsta. Sunt șase luni în care ea este jumătatea mea, matematic vorbind și nu numai matematic vorbind”, a dezvăluit artistul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Locotenenții primarului Daniel Tudorache încă fac afaceri cu bani publici. Unde s-au „lipit” după ce deputatul PSD a pierdut Primăria Sectorului 1

CRBL și Olga Guțanu nu locuiesc împreună

Deși se înțeleg foarte bine, CRBL și Olga Guțanu nu locuiesc împreună, dar petrec mult timp în doi. „Nu stăm împreună, cred că e prea devreme. Așteaptă să vină momentul, Cătălin! Aștept! Mi se pare devreme. Ea stă la ea și eu stau la mine. Stăm împreună oricum, ori la ea, ori la mine. Dar nu ne mutăm împreună pentru că mutatul împreună grăbește ceilalți pași, iar mutatul împreună trebuie să vină de la sine. (…)

Sigur va veni și pasul ăsta, nu știu când. E interesant, în fiecare zi stăm împreună. Plătim două chirii deocamdată, ea pe traseul ei și felul ei pentru că și ea e în felul ei, cum își organizează ea casa, și eu cu felul meu în casa mea. Dacă le punem împreună, oare nu e prea devreme și nu e cumva greșit?”, a mai explicat CRBL.

CRBL urmează să o cunoască pe mama iubitei sale

În curând, CRBL o va cunoaște pe mama iubitei sale. Olga Guțanu nu mai are tată, l-a pierdut când avea doar 3 ani, iar mama ei nu s-a mai recăsătorit. „Urmează să ne vedem în curând și abia aștept să fiu pus la interogatoriu, să răspund întrebărilor și să vedem cum se administrează informația. Foarte greu, sunt foarte mulți acolo care spun: CRBL nu se gândește?

Recomandări Efectele alegerii lui Călin Georgescu: izolare internațională, punere în discuție a apartenenței la UE și NATO

O să vină fii-sa acasă să îi spună… Da, OK, înțeleg, dar dincolo de eu ca părinte, în primă fază ești împotrivă că nu e o alegere foarte bună, dar dacă vezi că copilul insistă trebuie să deschizi ușa, să cunoști cealaltă parte, să înțelegi, indiferent dacă vorbim despre o relație, schimbare de religie… tu trebuie să te deschizi un pic pentru binele copilului tău. Olga nu are tată de la 3 ani. L-a pierdut. E complicat!”, a mai declarat cântărețul.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News