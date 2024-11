Poate vă întrebați unde se petrec jocurile din Squid Game. În acest serial de top, care a devenit rapid un fenomen cultural în toată lumea, jocurile au loc „pe o insulă”, o locație misterioasă undeva pe coasta Coreei de Sud. Însă, în realitate, nu ai nevoie de o barcă pentru a ajunge acolo. Ele sunt construite și filmate într-un complex uimitor din Daejeon, capitala provinciei Chungcheongnam-do din Coreea de Sud.

La o oră distanță de Seul cu trenul de mare viteză, Studio Cube este cel mai mare studio de filmare din Coreea de Sud. Este imens, curat și auster, dar totodată impersonal, un adevărat templu de oțel și sticlă care nu dezvăluie prea multe indicii despre ce se află în interior. Securitatea este strictă: dispozitivele electronice personale nu sunt permise, telefoanele fiind păstrate în pungi sigilate.

Producătorul Executiv și CEO-ul Studioului Firstman, Kim Ji-yeon: „Actorii și echipa chiar își pun sufletul pe tavă și dau tot ce au mai bun pentru filmările sezonului doi. Sper să rămânem aproape și să ne țineți pumnii!”.

Pentru sezonul 2 din Squid Game, spectatorii vor călători înapoi pe insulă pentru încă o rundă din faimoasele jocuri.

Regizorul Hwang Dong-Hyuk, creatorul Squid Game, a declarat: „Asta vă pot spune. Dacă ați văzut sezonul 1, probabil știți deja că Gi-Hun (Lee Byung-Hun) nu pleacă în ultimul episod. Are 45.6 miliarde de Won Sud-Coreeni, însă nu se urcă în acel avion. El îi spune Omului din Față «O să vă găsesc». Iar sezonul doi e despre călătoria lui. Vrea să descopere ce și cine se află în spatele Jocurilor. Ajunge, astfel, înapoi în Jocuri pentru a desluși această taină. Pe scurt, asta este povestea sezonului 2. De asta ne-am întors în acest platou”.

Platoul Scărilor Labirint este un amestec de scări roz, inspirate de artistul MC Escher, prin care concurenții sunt ghidați în drumul lor spre Jocuri. În viața reală, ele sunt la fel de amețitoare cum sunt și pentru concurenți în Squid Game. Designerul de producție Chae Kyoung-sun spune: „Așa începe totul”. Scările Labirint sunt chiar primul platou decorat de ea (de asemenea, primul pas în drumul său Premiul Primetime Emmy pentru munca sa).

„Trebuie să rămâi perplex de intrări și ieșiri”, spune Chae. „Primul lucru pe care mi l-a zis regizorul Hwang când a văzut prima dată platoul a fost «Hei, unde e ieșirea?». Îmi doream ca oamenii care vin aici să se piardă, să nu poată ieși”. Pentru sezonul 2 din Squid Game, scările labirint au fost extinse. Ele sunt o sculptură bloc de aproximativ 9 metri înălțime, făcută din unghiuri ascuțite și colorată în iconica paletă de culori pastelate a serialului.

Designerul de producție Chae râde. „Aceste scări pot fi parcurse doar de cei care trăiesc!” spune ea (pentru că cei care sunt uciși în Jocuri sunt duși în altă parte). „Aici este locul unde oamenii se pot intersecta. Vedeți? Temele serialului sunt reflectate în spațiile acestea…”.

Temele din serial sunt, de asemenea, reflectate și mulțumită departamentului de costume. Este o cameră mică și simplă, comparativ cu amploarea show-ului, deoarece aproape toți din Squid Game sunt anonimizați prin uniforme.

„Mereu am vrut să fac totul cât mai simplu”, spune regizorul Hwang. „Fie că vorbim de Jocuri, fie că vorbim de simboluri, am vrut să fie foarte simple. Știți, cercurile, X-urile, soldații, măștile acelea… ne-am gândit la o grămadă de variante pentru măști. Dar apoi am ales cea mai simplă variantă de mască, cel mai simplu simbol care ar fi putut trece de toate barierele. Și cred că, începând de la cartea de vizită, cea cu simbolurile O, X și triunghiul, faptul că sunt simple este ingredientul secret care face ca acest lucru să fie un succes”.

O parte importantă din noul sezon este că votul își face apariția în Jocuri. Concurenții sunt împărțiți în tabere, apoi marcați de alegerea pe care o vor face.

„Am vrut să arăt cum se fac taberele”, spune regizorul Hwang, „și animozitatea care se creează între oameni. Și am făcut din asta un simbol pentru sezonul doi. Deci O și X sunt oamenii care fie vor să rămână, fie vor să plece. Iar în ceea ce privește alegerea simbolurilor, am vrut să fie O și X pentru că O poate fi corect și X poate fi greșit. Deci veți vedea asta destul de des în sezonul doi”.

Platoul Dormitorului din Studio C este o închisoare de 2.235 m² cu pereți din plăci ceramice și o intrare cu arcadă la un capăt. Intrarea a fost inspirată, spune Chae, de traversarea tunelurilor lungi – lumină slabă, multă confuzie, fie ești în căutarea evadării, un pic de lumină, fie nu știi exact unde vei ieși. Restul camerei este înconjurat de familiarele paturi suprapuse unde concurenții din Squid Game dorm. Au trecut deja șase luni de filmare, nu mai sunt așa multe paturi rămase.

„Erau mult mai multe paturi”, spune Chae. „Dar după șase luni deja o mulțime dintre concurenții din Jocuri au murit”. La început, erau 456 de paturi standard în această cameră, unul pentru fiecare concurent. Apoi, au construit noul element central al camerei, o cutie mare pe un piedestal, cu o fundă mare, un buton O și un buton X pe lateral. Este cadoul Omului din Față pentru tine: jucătorii din Squid Game 2 vor trebui să voteze pentru a decide cine rămâne în următoarea rundă și cine iese. Și acest lucru va crea conflicte și diviziuni.

