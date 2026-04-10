„De Paște pregătim bunătățile tradiționale. Suntem în pregătiri acum facem curățenie, ne revenim după o răceală: bronșiolită și acum laringită, ne contrazicem, este o luptă permanentă pentru a o convinge pe Ema să mănânce și ciorbiță. Bebe Max le-a făcut pe amândouă, dar au venit cu Ema de la grădiniță… Până crește imunitatea, așa o ducem. Ema e doar răgușită de la cât zbiară”, a spus Cristina Cioran pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Mama face sărmăluțe, îi plac Emei și am zis să nu existe sărbătoare fără sărmăluțe. Azi mă duc la cumpărături pentru ciorbiță și friptură de miel, drob și garnituri, verzituri. Mi-e dor de viața de București, nu mi-e dor de aglomerație. Ce am învățat? Am învățat să nu mă mai grăbesc! Nu mă abțin acum de la mâncare, dar după Paște intru iar în program de slăbit pentru că am pus niște kilograme, cu ciocolată… Dar le dau jos rapid, nu-mi fac griji! Noi oricum nu facem dulciuri, doar cozonac și clătite”, a mai spus Cristina.

Cristina Cioran a mai spus că tatăl copiilor ei, Alex Dobrescu, care a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru „trafic intern de droguri de mare risc”, își vede copiii prin apel video pe telefon.

„Ador că am doi copii și că pot spune că sunt fericită și norocoasă! Ador că pot face ce îmi place și pot să mă laud cu viața mea. Tăticul lor este prezent la telefon și pe apel video, asta este situația și nu mă feresc să spun că asta este! Ar fi fost minunat pentru copii să fie lângă ei, dar asta este…Mă ajută mama, să-i dea Dumnezeu sănătate că nu știu cum reușește și are atâta putere!

Mi-a dat Dumnezeu tot ce îmi trebuie! Copiii sunt super bine, mămica e sănătoasă și minunată! Am foarte multe colaborări și solicitări, am și refuzat câteva din lipsă de timp, am redescoperit Constanța, dar recunosc că mi-e dor de București mai ales că vine căldură și sunt evenimente în București, la tot pasul! Am fost zilele trecute câteva zile în București și am savurat viața de Capitală și mi-a plăcut maxim!”, a mai spus Cristina Cioran.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE