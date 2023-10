Penultimul battle al sezonului 12 Chefi la cuţite s-a dovedit a fi unul memorabil pentru concurenţii aflaţi în lupta pentru marele premiu. Tema dezvăluită de Irina Fodor, fast food gătit la mare viteză, i-a trecut prin toate stările atât pe aceştia, cât şi pe cei trei Chefi. Iar amuletele aruncate în joc de Chefi, cinci la număr, nu au făcut decât să încurce şi mai mult lucrurile deja încurcate.

Victoria i-a aparţinut de această dată lui Chef Bontea, în vreme ce Chef Dumitrescu s-a despărţit aseară de Dan Dumitru Ursit aka Ursu. Urmează o seară decisivă la Chefi la cuțite: echipele se întrec în cel din urmă battle al sezonului, ediția culminând cu dezvăluirea semifinaliștilor.

„Am câștigat Chefi la cuțite sezonul 12! Sunt cel mai mare câștigător din ediția asta a show-ului! Mi-am depășit dincolo de orice speranță așteptările, limitele, cunoștințele și am realizat ceva imens în viața mea. Planul meu era să pun natura și ciupercile la televizor într-o lumină în care știu că n-o face nimeni în țara asta la așa nivel. Nu m-așteptam nici să trec de audiție dar am ajuns aproape până-n finală: am depășit cu enorm de mult ceea ce-mi pusesem în minte”, a scris Dan Dumitru Ursit, pe Instagram.

Cel de-al 11-lea battle Chefi la cuţite a debutat cu o probă greu de uitat – proba de gătit viteză, nu mai puţin de 5 preparate, câte unul la fiecare 10 minute, cu tema fast food. Iar ca lucrurile să nu fie deloc simple, în intenţia de a-şi adjudeca o victorie decisivă, Chefii au scos la înaintare o artilerie de amulete.

„Alege 30 de minute în care concurenţii celorlalte două echipe vor găti în ştafetă, unul câte unul, schimbându-se la fiecare 3 minute!”, a fost amuleta folosită atât de Chef Bontea, cât şi de Chef Dumitrescu, în vreme ce Chef Scărlătescu a decis ritmul: „Concurenţii echipelor adverse trebuie să vorbească în versuri pe parcursul întregii probe!”.

Ultima i-a aparţinut tot lui Chef Bontea, care a putut solicita astfel, din nou, ajutorul lui Rikito. Victoria a fost clară: 6 farfurii pentru echipa Soarelui Răsare, 3 pentru echipa Saint Tropez şi 0 pentru Amanita Regală. Ajuns la duel alături de echipa sa, Chef Scărlătescu a decis să îşi folosească încă o amuletă şi să îl proteje astfel pe Alex Mihoc, cuţitul său de aur.

La finalul unei seri extrem de încărcate, Dan Olar, aka Ursu, din echipa Amanita Regală a părăsit competiţia. „Chefi la cuţite are un loc absolut special în viaţa mea. Plec cu foarte multă bucurie adunată aici, cu o grămadă de încredere în mine, dar şi cu nostalgie!”, a dezvăluit concurentul.

În ediția din această seară se anunță numele semifinaliștilor

Diseară, de la 20:30, la Antena 1 urmează cea din urmă confruntare culinară între echipe din sezonul 12 Chefi la cuțite. Este ediția în care se anunță numele semifinaliștilor – iar echipa care va câștiga battle-ul acestei seri va intra integral în Semifinală. Doar nouă concurenți din cei 12 rămași în concurs se califică în etapa superioară – ceea ce înseamnă că urmează o seară grea, cu trei eliminări. Juriul va pune şi mai multă presiune pe ei – Federaţia Naţională a Degustătorilor Autorizaţi, ceea ce înseamnă că există printre ei chefi bucătari, somelieri şi experţi în dulciuri, un juriu cum nu se poate mai potrivit pentru această ultimă confruntare. Pentru a 12-a oară, ultima bandă a sezonului 12 va fi cea care va trasa trecerea de la confruntări la semifinală, una de mare intensitate pentru toţi, indiferent de culoare. Care dintre cei trei chefi își va vedea toți concurenții în Semifinală, cine va părăsi competiția, dar şi cine sunt semifinaliştii sezonului 12, telespectatorii vor afla în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY în această seară, de la 20:30.