Valentina Pelinel spune că a fost sprijinită întotdeauna de mama ei, dar și de socrii, așa că se consideră norocoasă din acest punct de vedere.

„Mama mea e o femeie foarte frumoasă, mereu m-am mândrit cu asta. E o fire timidă și sensibilă, e genul de om care nu deranjează pe nimeni. Și ea se mândrește cu mine și sora mea și nu ezită să ne facă complimente. Cu soacra mea am avut chimie de la început. E persoană foarte bună, foarte calmă, împăciuitoare, plină de înțelepciune. Și cu socrul meu mă înțeleg foarte bine și trebuie să menționez că e meritul lui că soțul meu are ochii albaștri.

Și uite așa și Milan al meu are ochii albaștri, așa cum mi-am dorit, dar cred că la ochii lui Milan a contribuit și mama mea. Avem noroc că și mama mea, dar și mama lui Cristi sunt niște firi calde, care ne lasă să decidem pentru noi și nu se implică în relația noastră. Ne sunăm, ne vedem, ne gătesc ceea ce ne dorim și petrec timp cu nepoții. Mama îl iubește, de asemenea, pe Cristi”, spune Valentina Pelinel pentru Viva.

Valentina este o persoană credincioasă, iar atunci când a avut perioade grele în viața ei s-a rugat și a primit semnele pe care le aștepta, de la Dumnezeu.

„Cred în semne și în Dumnezeu. Am avut multe momente dificile în viață, din care, sincer, nu știam cum o să ies. Și da, atunci am simțit că Dumnezeu mi-a întins mâna și mi-a arătat calea. Relația fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu nu ar trebui să se rezume la a merge la biserică. Suntem oameni și suntem păcătoși, nu suntem perfecți, dar atât timp când înveți din greșeli, ești pe calea cea bună. Consider că fac parte din acea categorie de oameni care dintr-o greșeală învață zece lecții“, mai spune ea.

Valentina Pelinel și-a găsit liniștea lângă Cristi Borcea

„Soțului meu îi place să mă vadă fericită, să îmi ofere ceea ce îmi doresc, să îmi facă surprize. Și mie îmi plece să fac cadouri și să fac surprize, atât lui, cât și copiilor. Îmi place să ofer cadouri, dar și să primesc. De verighetă și de inelul de logodnă nu mă despart niciodată”, mai spune Valentina Pelinel pentru Viva.

