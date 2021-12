În urmă cu 8 ani, Valentina Pelinel a suferit un accident la schi, iar recent a trecut printr-o operație de ligament. Fiind o femeie foarte activă, soția lui Cristi Borcea a avut nevoie de această intervenție. Valentina Pelinel se simte mult mai bine și este în proces de recuperare. Fostul acționar de la Dinamo a angajat cei mai buni specialiști pentru a o trata pe soția sa.

Aproximativ trei luni au trecut de la intervenția chirurgicală, iar Valentina Pelinel a recunoscut că nu a trecut printr-o perioadă ușoară, dimpotrivă. „Mă simt în formă acum, mi-am revenit foarte bine după operație. Nu a fost deloc o perioada ușoară, din contră, însă cu multă muncă, ambiție și o echipă de profesioniști, am reușit în prezent să ajung la o stare de funcționalitate aproape de normal și să mă pot ocupa de tot ce îmi doresc.

Recuperarea nu s-a încheiat și va continuă cu siguranță multe luni de acum încolo, dar ce a fost mai greu a trecut. Și mă concentrez pe viitoarele luni în care vreau să revin complet la activitatea fizică de dinainte de operație”, a spus ea într-un interviu pentru Ciao.

Întrebată ce restricții mai are din partea medicilor, ea a spus: „Încă nu pot să port tocuri, dar nici nu consider asta o restricție. Deja recuperarea a intrat în etapa unui antrenament lejer, care îmi va permite în câteva luni să revin la normal. Așadar, mai am de așteptat până să revin la înotat sau să mă reapuc de jogging. De la începutul anului voi adăuga și antrenamente ușoare de aerobic”.

„Cristi a fost alături de mine tot timpul, prin încurajările lui constante”

În toată această perioadă, Valentina Pelinel s-a bazat pe sprijinul familiei. Cel mai mare ajutor al ei a fost Cristi Borcea, dar și copiii lor. „Milan este un sprijin pentru mine mereu și prin felul său dulce de a fi îmi înseninează fiecare zi. Iar fetele, prin energia și farmecul personalităților lor diferite îmi umplu sufletul de fericire. Lângă ei și Cristi sunt împlinită și fericită. Fetițele șchiopătau în spatele meu, iar Milan se amuza cu câte o cârja, în încercarea de a-mi arăta susținerea lor necondiționată.

Au fost momente care ne-au apropiat și mai mult că familie. Sufrageria mea s-a transformat în sala de antrenament, unde fiecare are programul lui sportiv, dar ne distrăm împreună, iar timpul trece foarte repede. Cristi a fost alături de mine tot timpul, prin încurajările lui constante, mai ales în prima lună, când a fost cea mai dificilă etapă”, a mai spus vedeta pentru sursa precizată mai sus.

