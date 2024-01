„În Maldive am fost doar noi doi, romantic. Am aniversat ziua lui Cristi și ne-am bucurat de mare și soare. Am reușit să ne relaxăm departe de casă și ne-am întors cu forțe noi pentru proiectele noastre. Din când în când, o vacanță în doi e binevenită!

Cu copiii călătorim când au vacanță de la școală. Sunt deja măricei și înțeleg că mami și tati mai călătoresc și fără ei, fie în scop turistic, fie cu treabă”, a declarat Valentina Pelinel, pentru Ciao.ro.

Valentina Pelinel a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă. Vedeta a explicat că este vorba despre mult sport, dar și o alimentație sănătoasă

„Investim în noi și în familia noastră, așa cum e normal să fie. E respect de sine să ai grijă de sănătatea ta și de felul cum arăți. Eu ratez oricând cu plăcere o ieșire în oraș în favoarea orei de aerobic, iar Cristi oricât de mult muncește zilnic, seara e la sală. Fac sport zilnic în cursul săptămânii când sunt în București cu prietena mea, Luminița Nicolescu. Și uneori yoga.

Mă ajută la mobilitate, respirație, deconectare de la orice stress. Am avut și câteva kilogame în plus acum vreo 15 ani. Cam 5-6 mai mult decât acum. Acum am 64, e greutatea mea ideală. Cristi face sală, aleargă pe bandă, dar și forță. Suntem ambițioși”, a dezvăluit Valentina Pelinel, în urmă cu ceva timp, pentru Cancan.

Cristi Borcea a împlinit 54 de ani

Cristi Borcea a împlinit pe 17 ianuarie 54 de ani, iar cu această ocazie, soția lui, Valentina Pelinel, i-a făcut o declarație de dragoste pe Facebook. Mesajele din partea fanilor au curs lanț, aceștia urându-i lui Cristi „La mulți ani!”

„La mulți ani, soțul meu! Te iubesc! #happybirthday #lamultiani #felizcompleaños #joyeuxanniversaire #myhusbandsbirthday #birthdayman #love ”, a scris Valentina Pelinel în dreptul imaginii postate de vedetă pe contul de Facebook. Valentina Pelinel și Cristi Borcea s-au căsătorit în 2018 și au împreună trei copii. Cei doi au o căsnicie așa cum și-au dorit, iar recent, vedeta a vorbit despre cum a decurs relația cu tatăl copiilor ei.

„Noi am fost prieteni la început, vorbeam mult, și astăzi, în familia noastră comunicăm și facem lucrurile împreună. De aceea, totul este atât de bine. S-a întâmplat în timp să ne apropiem, deși noi am simțit ceva de la început.

Știi cum e, sufletul pereche îl simți și, indiferent de obstacole, tot acolo ajungi. Sufletul pereche e pentru tine. Ne-am zis amândoi te iubesc printr-un mesaj. Contează să fii asumat, la noi nu a fost flirt, noi ne-am asumat, ne-am iubit, suntem o familie.

Și asta am simțit, indiferent cât am fi luat în considerare prejudecățile. Ne-am dat seama că nu putem să trăim unul fără celălalt și că suntem făcuți unul pentru celălalt”, a declarat Valentina la emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, de pe YouTube WOWnews.

