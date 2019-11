De Livia Lixandru,

Iată câteva cupluri de vedete de care sigur ai uitat.

Lili Sandu și Bogdan Stelea au trăit o frumoasă poveste de dragoste în urmă cu mulți ani. Pe vremea aceea, antrenorul de fotbal era atât de îndrăgostit de brunetă, încât a încercat să obțină aprobările de la Primărie pentru a o cere de soție pe Lili Sandu pe Arcul de Triumf!

Cauza certurilor şi neînţelegerilor dintre Lili și Bogdan pare să fi fost gelozia fotbalistului. Asta a și dus la destrămarea relației.

În prezent, Lili trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Silviu Țolu, manechin. Cei doi urmează să se căsătorească.

Relatia dintre Tania Budi și Lucian Viziru a început ca un joc. S-au cunoscut în 2009, au avut afaceri împreună, s-au întalnit de mai multe ori și au ajuns să formeze un cuplu.

Relația lor a durat doar câteva luni și nici unul nu a dorit să vorbească despre adevăratul motiv al despărțirii. Viața actorului s-a schimbat, între timp: s-a căsăorit și are un copil.

”Cu Tania Budi, inițial, aveam business-uri și am ieșit de câteva ori împreună. Era mai mult o strategie de promovare reciprocă. Mai târziu s-a legat ceva între noi, dar nu pot spune că am avut o relație cu ea, a fost mai mult o aventura.

Ea spunea ca eram un tip gelos – ei bine, soția mea poate să vă confirme, eu nu am fost gelos niciodată. Din contră, Tania era cea care, dacă nu-i răspundeam la telefon, venea acasă la mine și statea în fața ușii. Pâna nu-i deschideam, nu pleca de acolo”, a povestit Lucian în emisiunea ”Conferinta de presa”, în urmă cu ceva timp.

În urmă cu 20 de ani, Catrinel Menghia a trăit o poveste de dragoste cu Răzvan Fodor, pe atunci solistul trupei Krypton.

Catrinel Menghia a dezvăluit recent, pentru click.ro, în ce relații a rămas cu acesta.

”Nu ţin legătura cu Răzvan, însă având în vedere că există social media, reuşim să vedem câte un pic din viața fiecăruia fără să vorbim la telefon. Mai fac câte o apreciere, un like la postările lui și ale soției. Fiecare avem familiile noastre, eu sunt mamă la rândul meu, am un copil de șase luni, dar nu sunt căsătorită, am un iubit”, a declarat Catrinel Menghia.