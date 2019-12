De Petre Dobrescu,

Anghel Damian, 28 de ani, și Lia Bugnar, 50 de ani

Povestea de iubire trăită de Anghel Damian, actor în “Vlad” și, din sezonul 2, și scenarist pentru serialul de succes difuzat la PRO TV, cu Lia Bugnar a răsuflat în afara mediului actoricesc – unde era oarecum cunoscută – când Anghel a recunoscut că primul și cel mai important filtru al muncii lui de scenarist este iubita lui, Lia.

Anghel Damian, între Maria Obretin (stânga) și iubita lui, Lia Bugnar/ Foto: Mihaela Petre

El are 28 de ani, a devenit cunoscut abia recent, de când cu “Vlad”, ea are 50 de ani (împlinește 51 peste o lună) și e consacrată ca actriță, scenaristă și regizoare.

Cei doi lucrează mult împreună – de altfel, așa sau și cunoscut și apropiat. Anghel figurează în distribuția a trei piese regizate de Lia Bugnar: “Stă să plouă”, “7 dintr-o lovitură” și “Două liniuțe”.

Ștefan Iancu, 21 de ani, și Ada Galeș, 28 de ani

Ștefan Iancu, 21 de ani, coleg cu Anghel în “Vlad”, iubește pe același tipar. Jumătatea lui este o colegă de breaslă de 28 de ani, actrița Ada Galeș.

Ștefan Iancu și Ada Galeș sunt amândoi actori

Cei doi s-au cunoscut înainte ca Ștefan să intre la facultate și s-au combinat abia după ce el a fost admis.

Ada a povestit pentru zilesinopti.ro că urma să pregătească pentru examenul la UNATC o serie de tineri, “dar nu pe el”, că au ajuns să se sărute la un majorat la care ea credea că nu are ce să caute și că, după ce-a trecut peste mustrările de conștiință – “Vai, ce-am făcut? M-am pupat cu un băiat mai mic decât mine!” -, i-a propus să-l mediteze pentru admitere… și așa au devenit prieteni, iar din prieteni, iubiți.

Relații care au deja vechime

Din seria cuplurilor “ea mai mare decât el” face parte și familia Oana Roman-Marius Elisei: Oana are 43 de ani, soțul, 32. Diferența de 11 ani a lucrat în favoarea lor:, sunt căsătoriți de 5 ani și le merge bine, au o fetiță împreună și, recent, s-au mutat de la apartament la casă, în nordul Capitalei, în Pipera.

Oana Roman și Marius Elisei

Gabriela Cristea are 45 de ani, Tavi Clonda are 40 de ani și a făcut parte din echipa emisiunii ei, când prezenta la Kanal D show-ul “Te vreau lângă mine”. Sunt împreună din 2013, în 2015 s-au căsătorit și au două fetițe, Victoria, 2 ani și două luni, și Iris, 9 luni.

Gabi Cristea și Tavi Clonda / Foto: Dumitru Angelescu

După o scurtă relație cu un fotbalist mai mic decât ea cu 14 ani, Cătălin Țîră, Anda Adam și-a luat un soț de care s-o despartă doar 5 ani. În 2015, cântăreața, care acum are 39 de ani, s-a măritat cu Sorin Andrei Nicolescu și în același an l-a și făcut tată.

Anda Adam și soțul ei/ foto: Dumitru Angelescu

Exact ca în cazul Andei Adam, pe Ilinca Vandici, 33 de ani, o despart 5 ani de soțul ei, Andrei Neacșu. Și tot ca Anda, vedeta Kanal D s-a măritat după ce i-a eșuat relația cu… Cătălin Țîră. În 2017, Ilinca și Andrei au devenit părinții unui băiețel pe care l-au botezat Zian.

Ilinca Vandici și soțul ei

Reticentă la început, tocmai din pricina diferenței de 12 ani, Lili Sandu, 40 de ani, i-a cedat, până la urmă, modelului Silviu Țolu, 28 de ani. Formează un cuplu de 4 ani, sunt logodiți și vor să se căsătorească anul viitor.

Lili Sandu și Silviu Țolu

Fosta soție a pilotului Adrian Iovan, creatoarea de modă și femeia de afaceri Romanița Iovan, 55 de ani, și-a refăcut viața alături de un avocat cu 13 ani mai tânăr decât ea, Iulian Gogan. Cei doi s-au cununat în secret în urmă cu câțiva ani.

Romanița și Iulian Gogan

Cele mai cunoscute relații de acest tip au fost…

Mihaela Rădulescu & Dani Oțil – diferență: 11 ani

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au fost împreună vreo 6 ani

Iubirea dintre divă și matinal, despărțiți de 11 ani, s-a înfiripat în 2008, după ce Mihaela a divorțat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg, cu care are un băiat, Ayan. Au fost împreună 6 ani. În prezent, Mihaela Rădulescu, 50 de ani, e cuplată cu austriacul Felix Baumgartner, care are tot 50 de ani, iar Dani Oțil, 39 de ani, și-a luat o iubită mai mică decât el cu 12 ani, Gabriela Prisăcariu.

Andreea Marin & Tuncay Öztürk – diferență: 11 ani

Andreea Marin și Tuncay au divorțat după 3 ani de căsnicie / foto: VIVA

Despărțiți tot de 11 ani, fosta “zână” de la “Surprize, surprize” și fizioterapeutul turc au rezistat căsătoriți 3 ani. Andreea a anunțat despărțirea la sfârșitul lui 2016, iar în februarie 2017, Judecătoria Buftea a pronunțat divorțul. După această căsnicie, a treia, Andreea Marin – care luna aceasta împlinește 45 de ani – și-a găsit jumătatea în persoana diplomatului Adrian Brâncoveanu, mai mic decât ea cu 10 ani.

