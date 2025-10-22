Într-un decor tematic și cu atmosferă festivă, echipa de actori și producători a filmului „Cursa” a marcat premiera oficială a filmului pe marile ecrane și în formatul 4DX™ printr-un eveniment care a ocupat toate cele 14 săli din cadrul Cinema City de la Mega Mall și a reunit aproximativ 2.200 de invitați celebri.

Premiera filmului „Cursa”

Este pentru prima dată când o lansare de film românesc închide un multiplex întreg pentru a acomoda un număr impresionant de invitați, oameni care au lucrat la film, vedete și formatori de opinie. Atât cinematograful, cât și parte din parcarea mallului au fost invadate de mașini tunate, care mai de care mai scumpe și mai spectaculoase, cu care partenerii de la UpsideDown au făcut paradă pentru a susține „Cursa”.

Alături de distribuția filmul – Denis Hanganu, Ștefania și Codin Maticiuc – au mai fost prezenți: Smiley, Connect-R, Speak, Bianca Drăgușanu, Jo, Anda și Joseph Adam, Giulia Nahmani, Diana Sar, Ioana State, Andia, Amna, Andreea Ibaka, Iuliana Pepepene, Alina Pușcău, dar și mulți alții.

Cu mașini spectaculoase și drifturi periculoase, filmul „CURSA” inovează peisajul cinematografic autohton fiind primul film românesc disponibil în formatul special de cinema 4DX™. „CURSA” e un film despre viteză, control și decizii grele. E un film românesc care nu se teme să gândească mare.

E pentru cei care știu ce înseamnă să duci o poveste până la capăt – cu motorul turat și mâinile pe volan. E despre orașul care te provoacă la fiecare pas și despre liniile subțiri dintre risc și supraviețuire. Lungmetrajul a fost regizat de Anghel Damian şi Millo Simulov.

Codin Maticiuc, despre suma investită în filmul „Cursa”

Primul film românesc cu și despre curse ilegale de mașini, produs de Codin Maticiuc, a avut avanpremiera de gală pe 20 octombrie, iar în cadrul evenimentului, actorul a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre unul dintre cele mai importate proiecte ale sale. Filmul „Cursa” este cea mai scumpă peliculă cinematografică din România.

„Este cel mai scump film din România, în afară că sunt curse ilegale. Ne apropiem de 4 milioane de euro. Nu îi recuperăm niciodată, dar veniți la cinematograf măcar să ne dați impresia că a meritat tot acest efort. Este un film de văzut în cinematograf, este primul film românesc în 4DX.

Am recuperat 500.000 de euro din daune de un milion și ceva. Noi aveam o asigurare de 500.000 și am luat-o până la ultimul ban. Daunele au fost mai mari, nu ne-am așteptat să avem daune mai mari de jumate de milion de euro, dar am avut”, a spus Codin Maticiuc pentru Cancan.

Tot în cadrul interviului, Codin Maticiuc a dezvăluit și cum a pornit acest proiect. „Nu mi-a venit această idee, nu e genul meu, nu sunt fan astfel de filme. A venit Andy Popescu la mine și a zis că vrea să facă un film cu mașini. Când i-a spus câți bani costă a leșinat și a plecat. Apoi a venit o doamnă mai puternică financiar și decât mine și decât Andy Popescu și a zis că vrea să facă un film cu mașini. Ne-am pus la masă și așa s-a întâmplat. Au venit doi oameni cu ideea asta și eu i-am pus împreună și asta a ieșit”, a mai spus Codin.

