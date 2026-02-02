Chappell Roan pe covorul roșu la Premiile Grammy 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 39

Premiile Grammy 2026, desfășurate duminică la Crypto.com Arena din Los Angeles, au adus din nou pe covorul roșu un adevărat spectacol de stil, eleganță și… alegeri discutabile. Dacă unele vedete au impresionat prin apariții impecabile, altele au stârnit controverse și au demonstrat că moda rămâne un teren al curajului, dar și al riscului. Potrivit Business Insider, gala din acest an a bifat atât ținute memorabile, cât și câteva apariții care nu au convins.

Printre cele mai inspirate alegeri s-au numărat Olivia Dean și Sabrina Carpenter, care au atras toate privirile prin rafinament și atenție la detalii. Carpenter a optat pentru o rochie Valentino personalizată, care i-a pus în valoare silueta și aerul sofisticat, în timp ce Tyla a mizat pe un design Dsquared2, modern și îndrăzneț.

Lady Gaga, una dintre cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu la Premiile Grammy 2026

Lady Gaga a fost, fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase apariții ale serii. Artista a purtat o rochie Matières Fécales realizată din pene, cu guler înalt până la nivelul feței, corset mulat, fustă peplum și trenă lungă. Dramatică și teatrală, ținuta a completat perfect prezența sa scenică. Gaga a fost nominalizată la șase premii Grammy și a câștigat trofeul pentru cea mai bună înregistrare dance pop.

Karol G a impresionat la rândul ei într-o rochie albastră transparentă din dantelă, semnată Paolo Sebastian. Designul cu decolteu adânc, bretele off-the-shoulder și trenă lungă cu franjuri i-a evidențiat silueta și a transformat-o într-una dintre cele mai bine îmbrăcate vedete ale serii.

La capitolul masculin, Jon Batiste s-a remarcat printr-o apariție elegantă și atent construită: pantaloni negri, sacou decorat cu paiete și mărgele, completate de pantofi ascuțiți cu detalii metalice. Un look sofisticat, dar modern.

Pe de altă parte, nu toate alegerile vestimentare au fost la fel de inspirate. Shaboozey a combinat un costum Bode – sacou și vestă tip tuxedo – cu blugi, cravată bolo reinterpretată și șapcă de pilot. Deși intenția a fost una artistică, rezultatul a părut ușor dezordonat.

Zara Larsson a purtat un compleu galben strălucitor Kevin Germanier, compus din top tip bikini și fustă cu talie joasă și trenă discretă. Silueta era interesantă, însă fără accesoriul suplimentar purtat ulterior la ceremonie, ținuta părea incompletă.

Rosé a debutat la Grammy într-o rochie mini alb-negru Giambattista Valli Couture, cu drapaje dramatice și două trenuri laterale. Deși piesa vestimentară era spectaculoasă, accesorizarea – ciorapi negri transparenți și pantofi negri – nu a reușit să susțină pe deplin impactul rochiei.

Heidi Klum a ales o rochie din latex, mulată

Heidi Klum a ales o rochie din latex, mulată, fără bretele, în lungime midi. Deși silueta era pusă în evidență, ținuta a părut mai degrabă un costum decât o apariție de covor roșu high-fashion.

Jamie Foxx a atras atenția printr-un costum houndstooth în multiple nuanțe – bej, maro, albastru, portocaliu, galben și burgundy – completat de o cravată asortată și o pălărie înaltă. Din păcate, piesele păreau să concureze între ele, rezultând un look prea încărcat.

Miley Cyrus a purtat pantaloni bufanți, jachetă scurtă din piele, cămașă albă și broșe supradimensionate Celine. Ținuta, deși puternică, a părut prea serioasă pentru o gală muzicală, mai potrivită pentru un eveniment de modă.

Billie Eilish a ales un costum alb-negru Hodakova, cu jachetă și fustă negre cu curele, cămașă albă și accesorii în aceeași gamă cromatică. Din cauza predominanței negrului, piesele s-au pierdut vizual, iar look-ul nu a avut impactul dorit.

Chrissy Teigen a purtat o rochie Carolines Couture cu imprimeu strălucitor și decolteu în formă de inimă. Deși elegantă, creația a părut ușor demodată, amintind de tendințele din 2016.

Tate McRae a ales o rochie neagră Balenciaga, cu corset simplu, fustă cu pene lungi și mănuși din piele. Designul masiv și culoarea închisă au estompat energia ei tânără.

Kesha a apărut într-un costum alb Atelier Biser, cu mâneci off-shoulder și trenă lungă decorată cu pene. De la umeri în sus, look-ul a fost impecabil, însă materialul gros al rochiei părea să îi încarce silueta.

Lista completă a câștigătorilor Premiilor Grammy

Principalele categorii:

  • Înregistrarea anului: „Luther” – Kendrick Lamar cu SZA
  • Albumul anului: „Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny
  • Cântecul anului: „Wildflower” – Billie Eilish OConnell & Finneas OConnell
  • Cel mai bun artist debutant: Olivia Dean

Alte categorii remarcabile:

  • Cea mai bună interpretare pop solo: „Messy” – Lola Young
  • Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande
  • Cea mai bună interpretare rap: „Chains & Whips” – Clipse, Pusha T & Malice feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams
  • Cea mai bună interpretare muzică alternativ: „Alone” – The Cure
  • Cel mai bun album jazz vocal: „Portrait” – Samara Joy
  • Cel mai bun cântec country: „Bitin List” – Tyler Childers
Urmărește cel mai nou VIDEO
Harta infracționalității în București, explicată de Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei. Sectorul care ocupă primul loc - peste 11.500 de fapte penale în 2025
Șoferii români pot primi amenzi uriașe dacă fac acest lucru
Știri România 11:16
Șoferii români pot primi amenzi uriașe dacă fac acest lucru
Apă gratuită în aeroport. Ce se schimbă pentru pasagerii din Otopeni și Băneasa
Știri România 11:08
Apă gratuită în aeroport. Ce se schimbă pentru pasagerii din Otopeni și Băneasa
Cine este Ertan Saban, actorul care vrea să cucerească publicul din România. Apare la Kanal D, în locul serialului „Fata de la fereastră”
Stiri Mondene 11:10
Cine este Ertan Saban, actorul care vrea să cucerească publicul din România. Apare la Kanal D, în locul serialului „Fata de la fereastră”
Topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la Grammy 2026. De la artista care a apărut cu rochia „suspendată de sâni” până la apariția lui Lady Gaga
Stiri Mondene 11:02
Topul celor mai bine îmbrăcate vedete de la Grammy 2026. De la artista care a apărut cu rochia „suspendată de sâni” până la apariția lui Lady Gaga
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Politică 01 feb.
Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
Politică 01 feb.
Eliminarea CASS pentru mame, sprijin pentru copiii din familii vulnerabile, pensii one-off: cele trei măsuri votate de PSD în ședința de la Vila Lac
