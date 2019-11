Vedetele ies la vot! VIP-urile sunt nerăbdătoare să-și aleagă președintele

Simona Pătruleasa: “După ce voi prezenta Știrile Kanal D de la ora 12:00, cu siguranță că voi merge la vot. Este dreptul fiecăruia dintre noi pe care trebuie să ni-l exercităm, din respect pentru noi și pentru țara noastră. Pentru un viitor mai bun și mai frumos pentru copiii noștri”.

Raluca Bădulescu: “Pentru o țară așa cum ne dorim, numai împreună putem să facem lucrurile să se întâmple. Doar ieșind la vot putem alege și hotărî soarta noastră, a românilor. Ieșiți la vot duminică, cu toată încrederea. Împreună putem să ne alegem viitorul și soarta!”

Cătălin Botezatu: “Dreptul la vot este unul fundamental! Pentru a evita să ne întrebăm de ce nu merg bine lucrurile în țara asta, trebuie să ieșim la vot, să ne exprimăm opțiunea. Tânăra generație va fi cea care, în viitorul apropiat, ne va conduce, este foarte important ca toată lumea să iasă la vot și în România să aibă schimbări. Și eu voi vota duminica aceasta!”

Anamaria Prodan: “Sunt în Dubai de câteva zile, dar voi merge să votez. Votam și când eram acasă, de fiecare dată am mers, deci o să votez și de data asta. Mergem aici la Consulatul General al României la Dubai. Evident că o să meargă și Laurențiu cu mine. Votăm toți împreună. De ce votăm? Să se schimbe ceva în țară și să fie mai bine pentru copiii noștri, chiar dacă au trecut 30 de ani de la Revoluție și s-au promis atâtea, acum sper să se și facă”.

Paula Chirilă: “Mă duc să votez așa cum am făcut de fiecare dată, pentru ca măcar în privința celor care vor lua decizii mai târziu pentru mine, pentru țară, să am ceva de spus. Îmi doresc ca, în viitor, clasa politică să se ocupe mai puțin de buzunarul propriu și mai mult de cetățenii care îi trimit acolo, în fruntea țării, și le dau destinele pe mână. Îmi doresc o reformare a sistemului sanitar, a învățământului și o protecție socială mai solidă și un mediu de afaceri mai sigur. Și neapărat să le facă, la învestire, un test de limba română!”

Andreea Marin: “A vota e un drept pe care îl avem pentru că, în trecut, oameni ca noi au luptat pentru asta. Din respect pentru aceștia, voi vota în primul rând, apoi pentru că vreau ca fiica mea să crească într-o țară mai bună!”

Monica Anghel: “Mă întorc duminică seara în țară, la ora 18.00 aterizez în București, așa că am să merg la vot acasă! Este dreptul meu, au murit oameni pentru ca noi să avem acest liber drept, măcar din respect pentru ei, în amintirea lor și cu gândul la ei să mergem să votăm!”

Irina Rimes: “Merg la vot, pentru că e datoria mea de cetățean. Merg la vot, pentru că nu vreau să decidă altineva pentru mine. Merg la vot, pentru că vreau să mă implic și îmi doresc ca acesta să fie și un exemplu pentru copiii mei, atunci când îi voi avea”.

Țociu & Palade și Gheorghe Gheorghiu au votat la New York

Umoriștii Romică Țociu și Cornel Palade, dar și Gheorghe Gheorghiu și solista de muzică de petrecere Angela Rusu au votat la New York, vineri, la prima oră când s-au deschis urnele. “Am mers la vot. Am făcut-o pentru binele nostru, pentru viitorul copiilor noștri. Și astăzi (n.r. – duminică) românii din New York sunt așteptați la secția de votare de la restaurantul românesc Harmony Terrace, dar și la Institutul Cultural Român”, ne-au anunțat personal Romică Țociu și Gheorghe Gheorghiu, artiști care, de la începtul lunii, s-au oprit prin pricipalele comunități românești din Statele Unite unde au susținut o serie de spectacole muzical-umoristice.

Americanul George Rotaru a venit în România să voteze: «E prima oară când votez de acasă»

După aproape 30 de ani petrecuți în Statele Unite, George Rotaru, veteranul cântăreț din generația de aur, a venit în România ca să voteze. Este prima oară când o face după ce a jurat că nu-l va mai interesa viitorul țării unde minerii l-au agresat în 90, speriindu-l încât să strângă tot în două bagaje și să plece din țara în care a făcut istorie. Rotaru a venit din Dallas, Texas, și întâmplarea face să voteze nu la București, ci în locurile natale, în Făgăraș, unde se va afla duminică. “Votez pentru prezidențiale acasă, votez pentru o societate ce acum pare normală, pentru viitorul românilor mei. Așa potriveală să fiu în Făgăraș, la vot. Este și prima dată în viața mea când votez de acasă”, ne-a declarat Rotaru.