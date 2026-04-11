Vedetele, între tradiție și vacanță! Cum își petrec Paștele în 2026

Sărbătorile pascale aduc, în fiecare an, momente speciale pentru vedete, fie că aleg să plece în destinații îndepărtate, fie că preferă liniștea familiei și tradițiile de acasă. În 2026, celebritățile au planuri variate, dar toate au un numitor comun: dorința de a petrece Paștele alături de cei dragi sau în locuri cu semnificație personală.

Dan Negru, Paște peste Ocean

Vedeta Kanal D nu va petrece Paștele în România anul acesta. Dan Negru pleacă în Canada, unde va susține conferințe alături de părintele Vasile Ioana. Nu este pentru prima dată când prezentatorul alege să fie plecat de Paște, el mai participând în trecut la slujbele de la Ierusalim pentru a lua Lumina Sfântă.

„De Paște voi fi plecat peste hotare. Am un turneu de conferințe cu părintele Vasile Ioana, de Paște, în Canada. Mai bine spus în primele zile după Paște. O să fim în Montreal și Toronto. Deci, la treaba’, a declarat Dan Negru, pentru Viva.ro.

Codruța Filip, acasă, alături de părinți

Într-o perioadă mai dificilă, Codruța Filip a ales să se întoarcă la rădăcini. Artista a plecat din București pentru a petrece Paștele acasă, alături de părinții ei, unde găsește liniștea și susținerea de care are nevoie.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, tradiție la Șușani

Pentru Adela Popescu și Radu Vâlcan, Paștele înseamnă tradiție și familie. Cei doi vor merge la casa lor de la Șușani, un loc de suflet unde își doresc ca și copiii lor să creeze amintiri speciale.

„De Paște mergem la Șușani, chiar cu multe zile înainte, vom sta 10 zile la țară. Pentru noi Duminica de Paște este foarte importantă, mergem cu toată familia, facem așa un alai mare, mergem la biserică, cu mâncare la noi, preotul sfințește bucatele, apoi mâncăm. Copiii se împărtășesc, și adulții dacă au ținut post. La noi în ziua de Paște se întâmplă asta. Apoi mergem acasă, facem un grătar și jucăm fotbal pe deal”, a declarat Adela Popescu, potrivit spynews.ro.

Anamaria Ferentz, întoarcere emoționantă în România

Stabilită în Statele Unite ale Americii, Anamaria Ferentz a venit special în România pentru a petrece Paștele cu familia. Mama sa a pregătit bucate speciale, adaptate stilului ei vegetarian, pentru a o întâmpina așa cum se cuvine.

Am venit special în țară să petrec sărbătorile cu familia. Rămânem în București și le fac cadou și fanilor noua mea melodie, SOS, care este de pe albumul Dance for me”, să se distreze lumea și să se veselească de Paște, și nu numai, tot anul.

Eu mănânc preparate care nu conțin carne. Tot felul de salate, salată de boeuf dar fără carne, salată de vinete, sarmale fără carne, totul foarte-foarte bun. Mama m-a așteptat cu o super ciorbă, extraordinar de bună, din ciuperci pleurotus, nu am mai mâncat așa ceva de mult și cu urzici, la fel, nu am mai mâncat de foarte mult timp. Mi-a făcut și fasole. (…) De Paște asta voi mânca, o salată rusească, totul fără carne, am mâncat și în Spania, cu mult ton. Bineînțeles că o să gust cozonac, a cumpărat fratele meu și un Panettone foarte bun, o să gust puțin din toate.

În perioada asta am zis că nu mănânc zahăr, dar de Paște o să mănânc. Mama o să facă și ea o prăjitură specială. Prima dată când am ajuns în țară, am mâncat o plăcintă cu mere, îmi place mult de tot”, a spus Ferentz pentru Click!

Carmen Brumă, Paște în familie

Carmen Brumă a ales să petreacă Paștele într-un mod clasic, alături de familie, bucurându-se de preparate tradiționale și de momente de relaxare. „Vom sta acasă și vom petrece  cu mâncare, cu voie bună, simțindu-ne bine, plimbându-ne și relaxându-ne. Avem grijă să ne facem poftele cu măsură și să mâncăm câte puțin din toate, proteine și multe legume”, a spus Carmen Brumă.

Ana Baniciu, primul Paște în formula completă

Pentru Ana Baniciu, anul acesta marchează o premieră: va petrece Paștele alături de soțul ei. După ani în care programul încărcat i-a ținut separați, artista se bucură că pot, în sfârșit, să sărbătorească împreună.

„De Paște o să fim acasă, în familie. Este pentru prima dată când fac Paștele împreună cu soțul meu, pentru că el, de obicei, punea muzică de Paște. Se întâmpla un festival la mare, de muzică electronică, anul acesta nu se mai întâmplă. Așadar, în sfârșit îl am și eu pe soțul meu de Paște, să ciocnim și noi un ou, mâncăm și noi o felie de cozonac, să ne simțim bine.”

Elwira Petre petrece Paștele de două ori

Elwira Petre are parte de o situație specială: în familia ei, Paștele este sărbătorit de două ori, datorită diferențelor de rit religios. Vedeta profită din plin de acest lucru și îmbină sărbătoarea cu vacanțele alături de familie.

„Noi sărbătorim Paștele de două ori, pentru că eu sunt catolică, ceea ce e foarte bine pentru noi. Plecăm puțin din țară, împreună cu fetele, pentru că tocmai ne-am întors dintr-o vacanță în doi.”

